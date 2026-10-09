Autoritățile spaniole au confiscat aproape 2,3 tone de cocaină în două operațiuni desfășurate în portul Valencia, la un interval de cinci zile. În cel mai recent caz, anchetatorii au descoperit 1.420 de kilograme de droguri într-un camion sosit cu feribotul din Ibiza și l-au arestat pe șofer, un cetățean român în vârstă de 48 de ani. Acesta a fost trimis în arest preventiv, după ce a susținut că nu știa ce transportă, scrie Levante.

Captură uriașă de droguri în portul Valencia: un șofer român a fost arestat

Cele două capturi însumează 2.282 de kilograme de cocaină. Prima, de 862 de kilograme, a fost descoperită pe 27 septembrie într-un container sosit din Ecuador. A doua, de 1.420 de kilograme, a avut loc pe 2 octombrie, când funcționarii vamali au verificat un camion care debarcase în portul Valencia.

Aceștia au așteptat sosirea feribotului din Ibiza și au selectat aleatoriu mai multe vehicule de marfă pentru verificări. Printre ele se afla un camion frigorific cu o capacitate de încărcare de 7.500 de kilograme, fără inscripții exterioare.

Vehiculul le-a atras atenția inspectorilor, care au decis să îl examineze cu ajutorul unei autoutilitare dotate cu scaner, cunoscută sub numele de Medusa și folosită pentru controlul mărfurilor care intră prin această frontieră, iar imaginile radiologice au arătat două tipuri distincte de încărcătură. Într-o parte a camionului se aflau lăzi de plastic goale, folosite de obicei pentru transportul fructelor și legumelor. Alături, scannerul a evidențiat mai multe pachete compacte, cu dimensiuni și aspect asemănătoare celor utilizate pentru transportul cocainei în operațiunile de trafic de mare amploare.

Cum au descoperit vameșii cele 1.420 de kilograme de cocaină

După examinarea cu scanerul, camionul a fost dus într-o zonă a portului unde funcționarii au putut verifica fizic întreaga încărcătură. La deschiderea unuia dintre sacii voluminoși, inspectorii au găsit zeci de pachete mici, de dimensiunea unei cărămizi, învelite în celofan.

Mai multe dintre acestea conțineau o substanță albă și compactă, iar pentru a confirma natura acesteia, funcționarii au prelevat o mostră și au efectuat un test rapid pentru identificarea drogurilor. Amestecul și-a schimbat imediat culoarea în albastru, rezultat care a confirmat prezența cocainei. În urma descoperirii, șoferul camionului, George C., în vârstă de 48 de ani, cetățean român, a fost arestat.

Ulterior, el a fost dus în arestul Poliției Naționale din complexul Zapadores, deoarece autoritatea vamală nu dispune de spații proprii de detenție.

Șoferul român susține că nu știa ce transportă

Potrivit relatării din presa spaniolă, șoferul a negat că ar fi cunoscut conținutul încărcăturii. El a afirmat că s-a limitat la preluarea camionului pentru a-l transporta la Valencia.

Duminică, acesta a fost prezentat în fața instanței. La solicitarea procurorului, judecătoarea de serviciu a dispus arestarea preventivă, fără posibilitatea eliberării pe cauțiune. Bărbatul este acuzat de trafic de droguri în formă deosebit de gravă, având în vedere cantitatea mare de cocaină descoperită.

Ancheta continuă pentru identificarea persoanelor care se află în spatele transportului. Deocamdată, autoritățile nu au stabilit cu exactitate cum a ajuns cocaina în Ibiza înainte ca vehiculul să fie îmbarcat pe feribotul către Valencia.

Potrivit informațiilor vamale, drogurile au ajuns în Ibiza pe cale maritimă. Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca acestea să fi fost aduse pe insulă cu un velier sau să fi fost introduse într-un container în portul comercial, ascunse printre mărfurile legale.

Alte 862 de kilograme, găsite într-un container sosit din Ecuador

Cu cinci zile înaintea descoperirii din camion, autoritățile spaniole confiscaseră alte 862 de kilograme de cocaină în portul Valencia.

Drogurile au fost găsite într-un container aflat la bordul navei Cape Scott, care plecase din portul Guayaquil, Ecuador, pe 3 septembrie. În acest caz containerul ar fi fost contaminat în timpul traversării oceanului, o metodă folosită de rețelele de trafic pentru a introduce droguri în transporturile comerciale fără știrea exportatorilor și importatorilor. Această tehnică este cunoscută în jargonul traficului de droguri drept „rip-off” sau „gancho ciego”.

Cocaina este introdusă în container pe parcursul transportului, alături de marfa legală, iar pachetele sunt recuperate la destinație de complici specializați.

Rețelele balcanice și traficul de cocaină către Europa

Potrivit presei din Spania, metoda introducerii cocainei în containere în timpul traversării a fost folosită timp de mai mulți ani de grupări criminale asociate așa-numitului Cartel al Balcanilor. Acesta este descris drept o rețea de grupări criminale apărute după încheierea războaielor din Balcani, care și-ar fi extins în ultimul deceniu influența asupra importului și distribuției angro de cocaină în Europa.

Relatarea susține că, începând din 2010, grupările balcanice au reușit să atragă până la 20% din personalul celei mai mari companii de transport maritim, MSC, ceea ce le-ar fi permis să introducă droguri la bordul navelor aflate în larg. În acest sistem, pachetele cu cocaină erau aduse în apropierea navelor cu ajutorul unor ambarcațiuni și ridicate la bord cu sprijinul unor membri ai echipajelor implicați în trafic, descriși în articol drept „narcotripulanți”. Aceștia erau, în majoritate, cetățeni muntenegreni și albanezi. Drogurile erau apoi ascunse în transporturile comerciale și recuperate în porturile de destinație de alte persoane implicate în rețea.