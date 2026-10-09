Un italian de 50 de ani s-a prezentat la sediul unei loterii din Roma, convins că poate încasa peste 10 milioane de euro cu un bilet pe care îl lipise din două lozuri necâștigătoare. Numerele păreau să-i aducă o avere, dar angajații au observat imediat câteva detalii suspecte. Șapte ani mai târziu, bărbatul este judecat pentru tentativă de înșelăciune, scrie Il Messaggero.

A vrut să încaseze 10.000.540 de euro cu un bilet făcut din două lozuri necâștigătoare

Rodolfo Bianchi, un bărbat de 50 de ani din provincia Cosenza, în sudul Italiei, a ajuns în fața Tribunalului din Roma după o încercare neobișnuită de a obține un premiu uriaș la loterie. Totul s-a întâmplat pe 22 august 2019, când italianul a mers la biroul de premii al companiei Lotterie Nazionali, de pe viale del Campo Boario din Roma.

Acolo a prezentat un bilet răzuibil din seria „Il Miliardario Maxi”, susținând că a câștigat exact 10.000.540 de euro. Numai că, potrivit procurorilor, biletul nu provenea dintr-o singură bucată. Bianchi ar fi folosit două lozuri diferite, ambele necâștigătoare, din care a decupat și a lipit anumite porțiuni, astfel încât numerele să pară câștigătoare. Astfel, în loc să plece cu milioanele de euro, bărbatul a ajuns să fie cercetat pentru tentativă de înșelăciune.

Banda adezivă și o ruptură pe mijlocul biletului au atras atenția angajaților

Când a prezentat lozul pentru verificare, angajații au observat că acesta avea o ruptură orizontală și că mai multe bucăți fuseseră reunite cu bandă adezivă. La prima vedere, combinația de numere părea să indice un premiu uriaș. În zona intitulată „Maxi Bonus” apărea numărul 20, iar în secțiunea numerelor câștigătoare erau afișate numerele 56 și 19. Acestea corespundeau unor numere din secțiunea destinată jucătorului, iar un multiplicator X5 făcea ca presupusul câștig să ajungă la 10.000.540 de euro.

În urma verificărilor, personalul companiei a constatat însă că numerele proveneau din două bilete diferite, potrivit documentelor din dosarul penal, citate de publicația italiană Open. În forma lor originală, niciunul dintre cele două lozuri nu era câștigător. Dar nu numai banda adezivă a dat de gol presupusa tentativă de fraudă.

Bărbatul cerea 10 milioane de euro, dar premiul maxim era de numai 5 milioane

Un detaliu și mai surprinzător a ieșit la iveală în timpul verificărilor: suma cerută de italian nici măcar nu exista în grila premiilor loteriei. Potrivit informațiilor oficiale publicate de Agenția Vămilor și Monopolurilor din Italia (ADM), un bilet „Il Miliardario Maxi” costa 20 de euro, iar premiul maxim era de 5.000.000 de euro.

Așadar, Rodolfo Bianchi încerca să încaseze mai mult decât dublul premiului cel mare oferit de joc. Regulamentul prevedea și alte câștiguri, de la 20 de euro până la două milioane de euro, însă nu exista posibilitatea obținerii unui premiu de 10.000.540 de euro, iar șansele de a câștiga chiar și premiul maxim erau extrem de mici. Conform datelor oficiale pentru seria respectivă, probabilitatea obținerii premiului de 5 milioane de euro era de un bilet câștigător la 9.360.000 de bilete. Din lotul inițial de 37.440.000 de bilete existau numai patru premii de câte 5 milioane de euro.

Italianul a fost trimis în judecată după verificarea biletului falsificat

După descoperirea neregulilor, compania Lotterie Nazionali a sesizat autoritățile. Biletul a fost confiscat, iar anchetatorii au deschis un dosar penal. Potrivit procurorilor, italianul ar fi făcut demersuri concrete pentru a obține în mod nejustificat o sumă uriașă, însă presupusul plan a eșuat din cauza verificărilor efectuate de angajații loteriei. Ancheta s-a încheiat cu trimiterea lui Rodolfo Bianchi în judecată pentru tentativă de înșelăciune.

Procesul se desfășoară la Tribunalul din Roma, unde pe 7 octombrie 2026 au fost audiați primii martori. Următoarea ședință este programată pentru 11 ianuarie 2027, când vor fi audiați alți martori, iar procurorul urmează să își prezinte concluziile.

Nu este singura tentativă de a transforma două lozuri necâștigătoare într-un premiu

Potrivit informațiilor prezentate în timpul procesului, compania Lotterie Nazionali s-a confruntat și în trecut cu încercări de fraudă bazate pe o metodă asemănătoare. Persoanele implicate încercau să combine fragmente din două bilete care nu aduceau niciun câștig, pentru a construi un loz care să pară câștigător. Metoda este cunoscută în Italia drept „taie și lipește”.