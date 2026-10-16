Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 17 - 23 octombrie 2026

Între 17 și 19 octombrie, dimineața, Capricornii vor fi mai flexibili în situațiile în care vor avea tendința să reacționeze, din obișnuință, mai aspru, mai drastic, mai tăios dar influxurile Lunii și ale Lunii Negre, conjugate cu cele șase cuadraturi pe care le vor face cu planetele din casa a IV-a a relațiilor cu familia din care provin, vor complica existența nativilor care vor trăi sentimente diferite în funcție de natura situației care generează un comportament dificil, un dialog în contradictoriu ori incapacitatea de a se înțelege pe teme de interes comun unde ar trebui să funcționeze cooperarea și nu dezbinarea.

Între 19 octombrie, după ora 04:40, și 21 octombrie, după-amiază, o temă mai veche, referitoare la veniturile obținute prin efort profesional personal, poate deveni actuală.

Unele persoane vor încerca să grăbească niște proceduri care privesc bunurile patrimoniale (succesiune, partaj, ieșire din indiviziune ori vânzare/cumpărare), secvență în care pot interveni și sfaturile unor apropiați care, chiar bine intenționați, pot evalua greșit problemele cu care se confruntă nativii ori pot dezvolta ei înșiși un interes secret pentru un bun material sau o situație care li se pare favorabilă.

Între 21 octombrie, după ora 15:35, și 23 octombrie, una sau mai multe întâlniri plăcute, conversații agreabile cu persoane întâlnite în diferite ocazii (întruniri, vizite, scurte deplasări).