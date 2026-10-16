Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 17 - 23 octombrie 2026

Între 17 și 19 octombrie, dimineața devreme, context defavorabil abordării unei probleme financiare sau patrimoniale cu persoane particulare sau pe cale oficială.

Între 19 octombrie, după ora 04:40, și 21 octombrie, după-amiază, Luna în Vărsător va face opoziții „aprinse” cu Marte și Jupiter, în Leu, creând premisa unor conflicte verbale născute din impresii, convingeri sau din interesele divergente ale nativilor cu persoanele cu care se întâlnesc în cele mai diferite ipostaze: personal, ocazional, oficial, profesional sau public.

Firește, Gemenii nu ar trebui să dea curs provocărilor care ar putea să le dezvăluie celor ostili lor aspecte de viață personală sau profesională care ar putea deveni subiecte de discuții nepotrivite sau chiar de subminare. Atenție la aspectul rutier, la circulație, la relațiile de călătorie și la dialogul cu reprezentanții instituțiilor care aplică legea.

Între 21 octombrie, după ora 15:35, și 23 octombrie, posibile momente plăcute, flatante, care le vor face plăcere nativilor, născute din împrejurări publice în care li se vor adresa cuvinte de laudă, li se vor înmâna premii și distincții ori vor fi cooptați în structuri oficiale, unde vor activa ca o recunoaștere a valorii lor profesionale.