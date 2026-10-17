Cu cine împarte Andi Moisescu fotoliul în noul sezon Românii au talent: „Am spatele asigurat”

Andi Moisescu a surprins pe toată lumea în timpul filmărilor pentru noul sezon Românii au talent. Află cine s-a așezat pe fotoliul juratului și ce se întâmplă la masa juriului alături de Nadia Comăneci.

Filmările pentru noul sezon al emisiunii „Românii au talent” sunt în plină desfășurare, iar atmosfera din culise oferă momente pline de umor și voie bună. Andi Moisescu, unul dintre cei mai vechi și îndrăgiți jurați ai show-ului de la Pro TV, a surprins pe toată lumea după ce a arătat cine a devenit partenerul său pe parcursul jurizărilor.

Sezonul cu numărul 17 vine cu o nouă formulă la masa juriului, unde a fost cooptată legendara gimnastă Nadia Comăneci. Cu toate acestea, un invitat neașteptat a furat toate privirile direct pe setul de filmare de la Kentauros Media.

Cu cine împarte Andi Moisescu fotoliul în noul sezon Românii au talent

Un motan s-a strecurat în studio și a decis să se așeze în spatele lui Andi Moisescu, pe fotoliul din piele. Juratul a fotografiat vizitatorul neașteptat și a distribuit imaginile pe rețelele de socializare, glumind pe seama prezenței lui în timpul filmărilor.

„A venit, s-a așezat în spatele meu în timp ce vorbeam și n-a mai plecat. O să-l vedeți în noul sezon Românii au talent. Am spatele asigurat”, a scris amuzat Andi Moisescu. Vedeta a adăugat că a împărțit fotoliul de la masa juriului și că așa s-a desfășurat întreaga zi de filmări.

Momentul a fost surprins și de colegii săi de jurizare, iar pisica a fost filmată plimbându-se nestingherită pe scena de la Românii au talent și prin culisele platoului.

Formulă nouă la masa juriului de la Românii au talent

Andra a remarcat la rândul ei prezența motanului din studio, publicând o imagine cu jurații alături de mesajul: „Sezonul acesta, uneori suntem 5 la masa juriului. Ghiciți cine este cel mai nou membru?”.

Noul sezon al emisiunii „Românii au talent” promite un spectacol total. Alături de echipa consacrată formată din Andi Moisescu, Andra, Mihai Bobonete, masa juriului beneficiază de prezența excepțională a Nadiei Comăneci.