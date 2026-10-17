Ellen Carter și Connor Gill, un cuplu din Marea Britanie, au descoperit o metodă ingenioasă de a călători gratuit și a locui în case de lux. Ei au vizitat 18 țări îngrijind locuințele altora, a explicat The Sun.

Ellen Carter (26 de ani) și Connor Gill (27 de ani) au găsit o modalitate ingenioasă de a călători în întreaga lume fără a cheltui sume mari pe cazare.

Secretul lor constă în îngrijirea caselor și a animalelor de companie ale altor persoane atunci când acestea sunt plecate în vacanțe, în schimbul cazării gratuite.

Începând din 2022, Ellen și Connor au vizitat deja 18 țări, combinând economisirea pe cazare cu experiențe turistice inedite, de la spa-uri luxoase în Marea Britanie la camping de lux în deșertul Agafay din Maroc.

Ideea de a avea grijă de locuințele altor persoane a venit în timpul studiilor universitare, într-un moment în care bugetul lor era extrem de limitat.

Prima experiență a cuplului a avut loc în apropierea orașului Beaconsfield, în comitatul Buckinghamshire.

Casa pe care au avut grijă să o supravegheze era o vilă luxoasă situată în dealurile Chiltern, dotată cu o zonă de pădure privată, un cinematograf, o sală de sport și trei câini din rasa West Highland White Terrier.

„Nu ne-am așteptat niciodată la o astfel de casă”, a explicat Ellen. După câteva luni, cei doi au călătorit la Budapesta, unde au petrecut zece zile într-o vilă cu cinci dormitoare, o grădină spațioasă și o piscină privată.

Budapesta probabil a fost cea mai luxoasă casă de care am avut grijă. A fost greu să ne luăm rămas-bun de la casa aceea și de la câinele Chilli, de care ne-am atașat foarte mult!

Totul i-a costat doar 200 de lire sterline, incluzând biletele de avion, iar economiile au fost posibile și datorită faptului că își pregăteau singuri mesele.

Pentru a găsi astfel de oportunități, Ellen și Connor folosesc platforma HouseSit Match, care conectează proprietarii de case cu călători dispuși să ofere servicii de îngrijire în schimbul cazării.

Printre destinațiile lor se numără și Maroc, unde au experimentat glamping în deșertul Agafay.

„A fost o experiență cu adevărat unică, cu priveliști incredibile ale cerului înstelat și ale răsăriturilor», a adăugat Ellen.

Cu toate acestea, există și dezavantaje. Îngrijirea animalelor implică responsabilități considerabile, mai ales când acestea au nevoie de tratamente medicale.

„Nu putem lipsi din casă pentru perioade lungi de timp, dar acest stil de viață ni se potrivește. Nu consumăm alcool și nu obișnuim să ieșim până târziu”, a explicat Ellen.

În prezent, cuplul locuiește în Brazilia, unde Connor lucrează ca cercetător, iar Ellen a luat o pauză în carieră.