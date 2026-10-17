Hotelul Plaza din „Singur acasă 2” se închide patru ani pentru renovări masive

Hotelul The Plaza, una dintre cele mai recognoscibile clădiri din New York și un reper absolut al bulevardului Fifth Avenue încă de la inaugurarea sa din 1907, se pregătește să își închidă porțile. Conducerea a anunțat că hotelul nu va mai primi oaspeți începând din luna ianuarie 2027, măsura fiind necesară pentru derularea unor lucrări complexe de restaurare a fațadei sale spectaculoase, relatează Euronews. Șantierul este programat să dureze cel puțin patru ani, perioadă în care accesul publicului va fi complet restricționat.

Conducerea complexului a explicat că decizia a fost luată din respect pentru valoarea arhitecturală a imobilului, dar și pentru a asigura siguranța vizitatorilor, a angajaților și a trecătorilor pe durata șantierului.

Amploarea intervențiilor asupra structurii exterioare impune o coordonare strictă cu instituțiile abilitate în protejarea patrimoniului istoric, având în vedere că The Plaza face parte din grupul select al monumentelor recunoscute ca „Historic Hotels of America”, o distincție acordată de National Trust for Historic Preservation unui număr de doar 288 de clădiri din Statele Unite.

Construit după modelul castelelor renascentiste franceze, The Plaza a devenit rapid o emblemă a luxului newyorkez și un platou de filmare preferat pentru marile producții de la Hollywood.

Publicul larg îl asociază instantaneu cu filmul de comedie „Singur acasă 2: Pierdut în New York” (1992), unde micul Kevin McCallister își petrece vacanța explorând holurile opulente, scenă în care apare inclusiv Donald Trump, proprietarul hotelului la acea vreme.

Pe lângă celebra producție de Crăciun, The Plaza a apărut pe marile ecrane în pelicule de succes precum „Crocodile Dundee” sau „Nopți albe în Seattle” (Sleepless in Seattle), dar și în capodopere literare, fiind decorul principal pentru seria de cărți pentru copii „Eloise” și un punct de referință în romanul „Marele Gatsby” semnat de F. Scott Fitzgerald.

De-a lungul deceniilor, hotelul a fost gazda unor personalități de talie mondială. Membrii trupei The Beatles au fost cazați aici în timpul primului lor turneu american din 1964, iar arhitectul Frank Lloyd Wright și artista Liza Minnelli s-au numărat printre oaspeții fideli ai complexului.

Ce trebuie să știe turiștii care plănuiesc o vacanță la New York

Unul dintre cele mai căutate ritualuri pentru călătorii care vizitează metropola americană rămâne servirea ceaiului de după-amiază în salonul The Palm Court, sub candelabrele masive de cristal și cupola de sticlă colorată. Turiștii care au pe lista de dorințe această experiență mai au la dispoziție doar intervalul rămas până la finalul anului 2026 pentru a-și rezerva o masă sau un sejur.