Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 17 - 23 octombrie 2026

Între 17 și 19 octombrie, dimineața, devreme, informațiile care amărăsc, enervează sau îi destabilizează pe nativi, mai ales dacă veștile pe care le vor primi privesc niște proiecte de dezvoltare profesională sau personală importante (anulări ale unui program, amânări ale unor termene, contramandări sine die, condiții suplimentare mai greu de onorat, condiții de deplasare sau ședere, dacă va fi vorba de o țară străină).

Între 19 octombrie, după ora 04:40, și 21 octombrie, după-amiază, transformări în plan profesional care se asociază cu un plus de responsabilitate sau cu atribuirea unor misiuni (sarcini de serviciu) care, în timp, pot atrage antipatia colegilor sau a colaboratorilor ori ar putea avea un impact negativ asupra celor care au funcții cu privire la felul în care gestionează responsabilitatea pe care o au ori imaginea lor publică.

Viața de familie îi va solicita pe nativi, mai ales dacă părinții sau rudele apropiate se vor confrunta cu probleme locative, imobiliare, financiare sau patrimoniale, care generează venituri prin închiriere, uzufruct, vânzare sau exploatarea resurselor lor specifice, cu sau fără forme juridice.

Între 21 octombrie, după ora 15:35, și 23 octombrie, este posibilă o secvență plăcută, relaxantă, pe fondul cooperării cu un prieten sau cu un grup de apropiați prin preocupări și interese comune.