Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 4 – 10 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 4 – 10 iulie 2026

Pe 4 iulie, dimineața, momente stingheritoare în activitatea profesională; vor începe să se observe primele disensiuni, generate de opoziția Jupiter/Pluton, care va funcționa până la sfârșitul lunii iulie, între nativi și superiorii lor sau între ei și o parte a opiniei publice dacă au funcții, ranguri de unde și riscul unor situații care, dacă nu vor fi ținute drastic sub control, vor crea primele breșe într-un statut oficial sau socio-profesional; menționăm ca această opoziție a operat, pentru ultima dată, pe această direcție, în 1789 și apoi în vara lui 1790.

Între 4 iulie, după ora 09:30′, și după-amiaza zilei de 6 iulie, relațiile personale vor evolua normal. Între 6 iulie, după ora 18:07′, și 8 iulie, noaptea, Saturn și Neptun vor genera stări de spirit sau stări organice contradictorii, alternative, legate de fiziologia organelor plasate la nivelul capului care i-ar putea face pe nativii să tragă concluzii greșite, subiective sau să aibă reacții pătimașe pe care le vor regreta mai târziu.

În ziua de 8 iulie, Neptun va intra în mișcare aparent retrogradă și, până pe 12 decembrie 2026, va reedita secvențele de viață sau va reactiva proiectele rămase în așteptare din perioada 16 martie – 8 iulie 2026, referitoare la niște zone mai puțin limpezi din viața lor actuală sau din viețile anterioare ori din trecutului familiei din care se trag nativii.

Perioadă în care sentimentul datoriei față de unele persoane, fie ele și decedate, se va accentua căpătând motivația unei datorii morale neîmplinite, încă, de ei.

Între 8 iulie, după ora 23:31′, și 10 iulie, Luna va tranzita casa I a personalității și le va da, celor care s-au născut în zodia Taurului, stabilitate dar și farmec personal. Pe 9 iulie, planeta Venus va intra în zodia Fecioarei și, până pe 6 august, va oferi protecție și șansă în sectorul emoțiilor, al sentimentelor, al creativității și al relațiilor între părinților și copiii lor.

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