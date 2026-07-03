Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 4 – 10 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 4 – 10 iulie 2026

Pe 4 iulie, confuzie în plan personal provocată de reacția neașteptată a unui parteneriat sau de evoluția imprevizibilă a unei situații ce schimbă datele unei probleme de afaceri, contractuale, procesuale, înțelegeri, împăcări, colaborări.

Între 4 iulie, după ora 09:30′, și după-amiaza zilei de 6 iulie, destul de multă liniște în cele două case ale banilor și câștigurilor materiale. Între 6 iulie, după ora 18:07′, și 8 iulie, noaptea, târziu, cu personalitatea lor puternică, Vărsătorii nu se vor lăsa nici convinși, nici impresionați de argumentele unui interlocutor ba, mai mult, aceștia s-ar putea enerva și apuca să-i pună pe aceia la punct dar dialogul cu ei va fi o pierdere de timp sau un prilej de a debita erori, enormități sau banalități și bârfe inutile.

Pe 8 iulie, Neptun va intra în mișcare aparent retrogradă și, până pe 12 decembrie 2026, când va reveni la mersul direct, va reedita secvențele de viață, gândurile și nevoia de a materializa un proiect rămas în așteptare din perioada 16 martie – 8 iulie 2026 cu privire la școală, educație, rezoliții administrative, dialoguri cu reprezentanții unor instituții doar că, atenție, acestea deși abordează chestiuni minor sau trecătoare se vor perpetua până la toamnă, târziu, mai ales prin nerezolvarea lor sau prin încurcăturile pe care le vor produce de-acum încolo.

Între 8 iulie, după ora 23:31′, și 10 iulie. În sectorul relațiilor de familie va fi destul de mult calm dar triunghiul în T alcătuit din cuadraturi și opoziții indică dorința nativilor de a pune ordine fie în relațiile inter-umane, fie în statutul unor bunuri.

Pe 9 iulie, planeta Venus va intra în zodia Fecioarei și, până pe 6 august, va oferi protecție și șansă în zona câștigurilor materiale, a ajutoarelor și beneficiilor directe sau indirecte oferite de prieteni sau instituții (scutiri, ajutoare, finanțări, sponsorizări, gratificații, susținere financiară).

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