Potop în Brașov: șuvoaiele au inundat orașul după doar 30 de minute de ploaie, un șofer s-a aruncat în apă ca la piscină

Ploile torențiale au inundat Brașovul

O ploaie torențială care a durat aproximativ 30 de minute a fost suficientă pentru a provoca numeroase probleme în municipiul Brașov, joi seară. Mai multe străzi au fost inundate, circulația s-a desfășurat cu dificultate, iar pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din beciuri, curți și subsoluri, dar și pentru degajarea copacilor doborâți de furtună.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, până la momentul raportării au fost înregistrate 16 beciuri, curți și subsoluri inundate, precum și patru copaci prăbușiți.

„În urma ploilor torenţiale, în municipiul Braşov s-au înregistrat mai multe situaţii de urgenţă. Până în acest moment, au fost anunţate 16 beciuri, curţi şi subsoluri inundate, precum şi patru copaci prăbuşiţi (doi pe strada 13 Decembrie, unul pe strada Carierei şi unul pe Calea Făgăraşului)”, au transmis reprezentanții ISU Brașov, potrivit Agerpres.

Mașini și o ambulanță blocate în pasajul Hărmanului

Una dintre cele mai dificile intervenții ale echipajelor de salvare a avut loc în zona pasajului de pe strada Hărmanului, unde acumulările masive de apă au blocat două autoturisme și o ambulanță.

„Două autoturisme şi o ambulanţă au rămas blocate din cauza acumulării de apă în zona pasajului de pe strada Hărmanului, iar echipajele de intervenţie acţionează pentru scoaterea autoturismelor şi remedierea situaţiei”, au precizat reprezentanții ISU Brașov.

În paralel, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din subsoluri și curți, precum și pentru îndepărtarea arborilor căzuți pe carosabil.

Mai multe cartiere și artere importante, afectate de inundații

Ploaia torențială a afectat numeroase zone ale municipiului. De la centrul orașului până în cartierul Tractorul, apa s-a acumulat rapid pe carosabil, transformând mai multe străzi în adevărate lacuri și îngreunând circulația atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni.

Printre zonele în care au fost semnalate probleme s-au numărat cartierele Bartolomeu, Șchei, Centrul Vechi și Astra, dar și localitatea Sânpetru. În unele zone, autobuzele au traversat porțiuni de drum acoperite de apă aproape până la nivelul roților. Imaginile surprinse în oraș au arătat șosele transformate în râuri, iar circulația s-a desfășurat cu dificultate pe mai multe artere importante.

În paralel cu imaginile care au surprins efectele furtunii, pe rețelele sociale a circulat și un videoclip în care un tânăr se aruncă de pe plafonul unei mașini în apa acumulată pe o stradă din Brașov.

Conform transilvania365.ro, scena ar fi fost surprinsă în zona stadionului din Brașov.

Ieri, județul Brașov s-a aflat sub avertizare cod portocaliu de furtuni.

Un nou cod galben de furtuni intră în vigoare vineri

Meteorologii au emis și o nouă avertizare cod galben de furtuni, valabilă în intervalul 3 iulie, ora 10:00 – 4 iulie, ora 10:00, pentru Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea.

„Vineri (3 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Aceasta se va manifesta prin averse, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte (1…3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp”, au transmis meteorologii.

Potop în Brașov: șuvoaiele au inundat orașul după doar 30 de minute de ploaie, un șofer s-a aruncat în apă ca la piscină
Județele afectate de codul galben de furtuni în 3 și 4 iulie 2026. Sursa foto: ANM

Vezi și: Prognoza meteo 6 iulie – 3 august 2026

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