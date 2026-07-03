Pe 3 iulie, de la ora 21.00, în scenă intră Australia și Egipt, într-un meci care se vede pe Antena 1, postul de televiziune ce difuzează toate partidele de la acest turneu final.

La scurt timp după încheierea acestei partide se dispută Argentina – Capul Verde. Acest meci de la Campionatul Mondial de fotbal din 2026 începe la ora 01.00, pe 4 iulie, și este transmis tot de Antena 1.

Apoi, de la ora 04.30, tot pe 4 iulie, are loc ultima partidă din șaisprezecimile turneului final: Columbia – Ghana, meci difuzat, de asemenea, pe Antena 1.

Toate fazele importante de la Campionatul Mondial de fotbal din 2026 pot fi urmărite pe site-ul oficial al celor de la FIFA, care poate fi accesat AICI!

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial de fotbal 2026 pentru următoarele zile

16-imi de finală – Vineri, 3 iulie 2026

Australia – Egipt » ora 21.00, Antena 1

16-imi de finală – Sâmbătă, 4 iulie 2026

Argentina – Capul Verde » ora 01.00, Antena 1

Columbia – Ghana, ora 04.30, Antena 1

Optimi de finală – Sâmbătă, 4 iulie 2026

Canada – Maroc » ora 20.00, Antena 1

Optimi de finală – Duminică, 5 iulie 2026

Paraguay – Franța » ora 00.00, Antena 1

Brazilia – Norvegia » ora 23.00, Antena 1

Optimi de finală – Luni, 6 iulie 2026

Mexic – Anglia » ora 03.00, Antena 1

Portugalia – Spania » ora 22.00, Antena 1

Optimi de finală – Marți, 7 iulie 2026

SUA – Belgia » ora 03.00, Antena 1

(Argentina / Capul Verde) – (Australia / Egipt) » ora 19.00, Antena 1

Elveția – (Columbia / Ghana) » ora 23.00, Antena 1

Sferturi de finală – Joi, 9 iulie 2026

Meciul 97 » (Paraguay / Franța) – (Canada / Maroc) » ora 23.00, Antena 1

Sferturi de finală – Vineri, 10 iulie 2026

Meciul 98 » (Portugalia / Spania) – (SUA / Belgia) » ora 22.00, Antena 1

Sferturi de finală – Duminică, 12 iulie 2026

Meciul 99 » (Brazilia / Norvegia) – (Mexic / Anglia) » ora 00.00, Antena 1

Meciul 100 » [(Argentina / Capul Verde) / (Australia / Egipt)] – [Elveția / (Columbia / Ghana)] » ora 04.00, Antena 1

Semifinala 1 – Marți, 14 iulie 2026

Câștigător Meci 97 – Câștigător Meci 98 » ora 22.00, Antena 1

Semifinala 2 – Miercuri, 15 iulie 2026

Câștigător Meci 99 – Câștigător Meci 100 » ora 22.00, Antena 1

Finala mică – Sâmbătă, 18 iulie 2026

Pierzător Semifinala 1 – Pierzător Semifinala 2

Finala mare – Duminică, 19 iulie 2026

Câștigător Semifinala 1 – Câștigător Semifinala 2 » ora 22.00, Antena 1

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