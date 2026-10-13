În 1974, mii de rândunele au fost urcate într-un Boeing 727, alături de 140 de pasageri. Povestea neobișnuitei operațiuni de salvare a păsărilor din Europa

În toamna anului 1974, un val neobișnuit de frig a blocat sute de mii de rândunele în Europa, dar un zbor special Boeing 727 le-a salvat viața.

O răcire bruscă a vremii le-a pus în pericol

Toamna anului 1974 a adus în Europa o situație meteorologică extremă, care a pus în pericol sute de mii de păsări migratoare. O răcire bruscă a vremii, însoțită de ploi torențiale și ninsori timpurii la sfârșitul lunii septembrie, a blocat cârdurile de rândunele la nord de Alpi, în țări precum Elveția, Germania și Austria, relatează Blic, parte a grupului Ringier.

Păsările, care își prind hrana exclusiv din zbor, s-au aflat brusc în imposibilitatea de a mai găsi insecte. În plus, temperaturile scăzute și umiditatea excesivă le-au afectat capacitatea de a-și menține căldura corporală, iar mii de rândunele epuizate au început să cadă la pământ pe străzi, pe acoperișuri și în grajduri.

Mobilizarea populației și a organizațiilor pentru protecția mediului a fost promptă. Oamenii de rând, fermierii și ornitologii au adunat păsările slăbite și au înființat adăposturi temporare unde acestea au fost îngrijite și hrănite înainte de a fi trimise spre sudul însorit al continentului.

Mari companii aeriene s-au implicat în operațiune

Soluția salvatoare a venit prin implicarea marilor companii de transport feroviar și aerian, precum Lufthansa, Air France, Iberia și Swissair. Sute de mii de rândunele au fost îmbarcate în garnituri de tren și curse aeriene speciale pentru a fi trecute peste Alpi, unde vremea extremă le bloca accesul.

Unul dintre cele mai speciale momente ale acestei misiuni internaționale s-a desfășurat pe 18 octombrie 1974, pe ruta aeriană dintre Frankfurt și Genova. La bordul unui avion de pasageri Boeing 727, alături de 140 de călători, au fost îmbarcate aproximativ 2.000 de rândunele plasate în cutii special pregătite.

Au aterizat în Italia după 15 minute

Aterizarea în Italia a permis eliberarea rapidă a păsărilor, la doar cincisprezece minute de la sosirea pe aeroport. Deși aproximativ 40 de exemplare nu au supraviețuit zborului, majoritatea păsărilor au reușit să-și reia imediat activitatea, căutând hrană și continuându-și drumul spre zonele mai calde.

Estimările ulterioare publicate în lucrările de specialitate arată că doar din Elveția au fost transportate spre sud peste 470.000 de păsări prin intermediul curselor speciale, iar numărul total la nivelul Europei Centrale a depășit jumătate de milion.

Pasărea cântărește 16-24 g

Rândunica, specie de păsări a cărei denumire științifică este Hirundo rustica, e o pasăre călătoare care vine în România la începutul primăverii și pleacă toamna spre țările calde. Numele de gen - Hirundo - este denumirea în limba latină a speciei, iar numele de specie provine din cuvântul latin rusticus/a - rural, referitor la sat, locul unde această pasăre are habitatul principal.

Este una dintre speciile cu cea mai largă distribuție în emisfera nordică. Pe întregul areal sunt descrise 6 subspecii, care au colorit diferit, unele având întreaga parte ventrală cu nuanțe de roșu sau cărămiziu.