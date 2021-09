Cultură și Vacanțe Experiment în pandemie. O insulă din Caraibe s-a deschis doar pentru turiștii cu bani, care vor să stea aici cel puțin două luni De Ena Stanciu, . Ultimul update Joi, 23 septembrie 2021, 15:13

Insula caraibiană Montserrat s-a redeschis pentru turiști, dar doar pentru cei care câștigă aproximativ 6.000 de dolari pe lună. În plus, aceștia nu pot să stea doar o săptămână, ci cel puțin două luni, o strategie diferită de alte insule din zonă, care impun o perioadă maximă de ședere, nu minimă. Oficialii speră că astfel vor avea încasări de la turiștii bogați, dar vor ține COVID la distanță. Până acum, 21 de turiști din șapte familii au acceptat aceste condiții, relatează The New York Times.