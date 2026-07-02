Colaborarea urmărește să extindă accesul publicului la colecțiile Panini dedicate fenomenului FIFA World Cup™, consolidând totodată prezența produselor Libertatea Collectibles, prin intermediul unei rețele moderne de retail, construită în jurul confortului, accesibilității și cumpărăturilor la îndemână.

Prin acest parteneriat, produsele Panini distribuite de Ringier România vor fi disponibile în întreaga rețea Froo, oferind consumatorilor acces facil la aceste colecții emblematice, printr-un format modern de retail, adaptat nevoilor cotidiene și noilor obiceiuri de consum.

„Ne dorim ca Froo să fie locul în care clienții găsesc nu doar produsele de care au nevoie zi de zi, ci și surprize care le aduc bucurie. Parteneriatul cu Ringier România ne ajută să aducem colecțiile Panini FIFA World Cup™ mai aproape de fanii fotbalului”, a declarat Ioana Ionițescu, Commercial Director, Froo România.

Pentru Ringier România, această colaborare reprezintă un pas important în extinderea rețelei de distribuție a produselor Libertatea Collectibles și Panini, răspunzând totodată schimbărilor din comportamentul consumatorilor, care apreciază tot mai mult soluțiile de cumpărare rapide și ușor accesibile.

Prin extinderea disponibilității produselor Panini în rețeaua Froo, Ringier România contribuie la dezvoltarea unui ecosistem de distribuție modern și eficient, care aduce produse de calitate și experiențe relevante mai aproape de consumatori și de comunitățile de fani.

„La Ringier România, credem că succesul unui produs depinde nu doar de calitatea acestuia, ci și de accesibilitatea pe care reușim să o oferim consumatorilor. Parteneriatul cu Froo ne permite să aducem colecțiile Panini mai aproape de fanii fenomenului Panini – FIFA World Cup™ și să dezvoltăm în continuare un lanț modern de distribuție, adaptat noilor obiceiuri de consum. Ne bucurăm să colaborăm cu un partener care împărtășește aceeași preocupare pentru cumpărături lesne accesibile, agilitate și crearea unor experiențe relevante pentru consumatori, pe tot parcursul zilei. Capacitatea Froo de a răspunde rapid intereselor în continuă schimbare ale consumatorilor – precum apropierea entuziasmului FIFA World Cup™ de fanii fotbalului prin disponibilitatea colecțiilor Panini în magazinele sale – reflectă perfect ambiția noastră comună de a oferi valoare și experiențe memorabile, publicului nostru”, a declarat Dana Costache, Head of Operations, Ringier România.

Acest parteneriat reconfirmă angajamentul Ringier România de a contribui la dezvoltarea pieței locale de distribuție și de a construi colaborări solide cu parteneri relevanți din retail, cu obiectivul de a aduce produse editoriale și colecții de referință mai aproape de cititori, consumatori și comunitățile de fani din întreaga țară.

Despre Ringier România

Ringier România face parte din Ringier AG, companie media elvețiană inovatoare, orientată către digitalizare și diversificare, cu operațiuni extinse în Europa și Africa. Portofoliul Grupului include peste 115 companii active în domeniile presei scrise, presei sportive, media digitale, radio, ticketing, divertisment și comerț electronic, precum și platforme online de referință, dedicate piețelor auto, imobiliare și de recrutare. Cu peste 5.500 de angajați în 19 țări, Ringier generează 83% din profitul operațional din activități digitale, fiind unul dintre liderii europeni în transformarea digitală a industriei media. Valorile fundamentale ale Ringier sunt independența, libertatea de exprimare și spiritul inovator.

Despre Froo

FROO România face parte din Żabka Group, unul dintre cei mai importanți retaileri europeni din segmentul de convenience, și aduce pe piața locală un concept modern de magazin de proximitate, adaptat ritmului cotidian al consumatorilor urbani. Magazinele FROO sunt concepute pentru a răspunde nevoilor clienților pe tot parcursul zilei, oferind atât produse de bază pentru cumpărături rapide, cât și o zonă Bistro dedicată produselor calde și ready-to-eat.

Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul Froo.

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