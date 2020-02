Născut în însorita Sicilie, înconjurat de oameni cu suflete frumoase, într-o lume caldă și primitoare, care probabil i-a marcat destinul, Luca Militello trăiește de 18 ani în România și crede că românii ar trebui să facă mai des exerciții de admirație față de propria țară, căci vor vedea că sunt multe lucruri de care să fie mândri.

Un dialog sensibil, deschis și mai puțin conformist despre priorități și speranțe, despre realizări și proiecte, despre performanțe și oameni. Un dialog care spune mai mult decât pare:

Domnule Militello ce este grupul Monza? Spitalul Monza este pus mereu în sintagma de grup. De ce?

Da, pentru că Grupul Monza este, în primul rând, o familie în adevăratul sens al cuvântului. Este povestea unei familii, o saga începută în anii 80 când domnul Michelangelo de Salvo și-a schimbat traiectoria vieții trecând din administrația economică a unui spital public la unul privat. Apoi a devenit antreprenor construind primul spital și schimbând astfel în bine traiectoria vieții pentru mulți oameni. După primul spital au urmat altele, iar astăzi există 12 spitale în Italia și patru în România.

Povestea Monza din România a început în 2010 când familia de Salvo a realizat că din cei 3000 de angajați câți existau în Italia, 300 sunt români, împărțiți în toate sectoarele de activitate din spitale. Doctori renumiți din România au ales încă din anii 90 să lucreze pentru Grupul Monza. Pot să vi-l dau drept exemplu pe dl. Dr. Gheorghe Cerin care este șeful Departamentului de Cardiologie la unul din spitalele noastre din Italia.

Și pentru că în România era un deficit enorm pe chirurgia cardiovascu­lară de nișă, familia de Salvo a decis să înceapă acest proiect, primul spital de cardiologie intervențională, cu titlul de excelență în medicină. Spitalul a fost construit de la zero, are 150 de paturi, iar astăzi, la o distanță de 7 ani, se efectuează peste 10.000 de proceduri pe an, devenind cel mai important centru cardiovascular și neuro­chirurgical din țară.

Doar acestea sunt ramurile medicale alese de investitor?

Nu, între timp ne-am extins pe partea de chirurgie ginecologică, urologică și mai ales de chirurgia oncologică. Evident, pasul următor a fost să ne extindem pentru că cererea a fost atât de mare încât aici nu mai exista spațiu.

Ne-am orientat către Cluj, unde am deschis un centru de cardiologie intervențională minim invazivă, apoi am revenit la București, preluând un centru medical deja existent pe piață și transformându-l într-un centru de chirurgie doar pentru femei, unde va exista și un departament important de inseminare în vitro coordonat de dr. Vythoulkas.

A urmat apoi Metropolitan Hospital, devenit astăzi Monza Metropolitan Hospital, unde s-a decis să se înființeze un centru de chirurgie plastică de înaltă performanță, ortopedie și o extindere a sferei de neurochirurgie de nișă.

Se tot vorbește despre construcția unor spitale private de oncologie… Și de asemenea se vorbește de o asociere dintre Monza și Wargha Enayati (fondator Regina Maria). Puteți să ne dați mai multe amănunte în exclusivitate?

Da, un proiect de viitor și visul nostru este să terminăm la sfârșitul anului construcția Centrului Oncologic în cadrul Enayati Medical City din Băneasa. Va fi primul centru integrat privat de oncologie unde pacientul cu patologie oncologică va primi un tratament cu abordare 360, adică va fi primit de un tumor board, așa cum se practică cu succes în spitalele din străinătate.

Și asta pentru că noi am înțeles că bolnavul nu trebuie plimbat din spital în spital, el are deja o problemă gravă, care trebuie tratată urgent pluridisciplinar. Aici va exista un departament ultra-performant de imagistică pentru ca diagnosticul să fie dat fără echivoc, să primească ajutor terapeutic, dar și soluții reale de tratament și vindecare.

Pacientul oncologic este unul special, pentru că boala de care suferă este una imprevizibilă, de aceea el trebuie îndrumat, sprijinit, ajutat, alinat.

