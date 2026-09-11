Preşedintele Nicuşor Dan va participa, duminică și luni, la un summit european dedicat Arcticii. Reuniunea, găzduită de Finlanda, la Rovaniemi, are drept obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene (UE) în această regiune cu o importanță geopolitică în creștere.

Guvernul finlandez a anunțat vineri că prim-ministrul Petteri Orpo a invitat mai mulți lideri din UE la un summit consacrat Arcticii. „Regiunea arctică este o parte tot mai importantă a mediului de securitate al Europei. Uniunea Europeană are interese directe legate de stabilitate, securitate și dezvoltare durabilă. Este foarte important să se poată discuta despre aceste chestiuni împreună cu un grup cuprinzător de lideri UE”, a subliniat Petteri Orpo, citat într-un comunicat.

Administrația Prezidențială a României a confirmat ulterior participarea lui Nicușor Dan la acest summit care „va viza în special definirea unui rol mai ambițios al UE în securitatea și dezvoltarea economică a regiunii arctice”.

Potrivit comunicatului emis de Palatul Cotroceni, Nicușor Dan „va prezenta viziunea României privind gestionarea coerentă și unitară a provocărilor de pe întregul spațiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră, în contextul în care provocările de securitate din aceste regiuni sunt interconectate”.

De asemenea, „președintele României va exprima interesul și disponibilitatea țării noastre de a contribui la eforturile comune ale UE și NATO prin asumarea de responsabilități în regiunea noastră, dar și în cea extinsă, precum și prin implicarea în proiecte sectoriale concrete, în domenii precum protecția infrastructurii critice, consolidarea capacităților de apărare și securitatea energetică”.

La summit vor mai fi prezenți, printre alții, cancelarul german Friedrich Merz, premierul polonez Donald Tusk, premierul danez Mette Frederiksen, premierul eston Kristen Michal, premierul leton Andris Kulbergs, președintele lituanian Gitanas Nauseda, ministrul francez de Externe Jean-Noel Barrot, dar și reprezentanţi de rang înalt ai instituţiilor UE, și anume preşedintele Consiliului European Antonio Costa, șefa diplomației europene Kaja Kallas și comisarul european pentru parteneriate internaționale Jozef Sikela.