Locul aflat la 2 ore distanță de București, cu plaje spectaculoase și monumente, unde se poate face plajă și în octombrie

Malta, un arhipelag situat în inima Mediteranei, la 2 ore distanță de București, atrage turiști din întreaga lume datorită combinației de istorie bogată, peisaje spectaculoase și ape turcoaz. Chiar și în luna octombrie, temperaturile blânde permit turiștilor să se bucure de plajă și de mare, ceea ce o transformă într-o destinație ideală pentru vacanță.

Capitala Maltei, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO

Capitala Maltei, Valletta, fondată în 1566, este inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO datorită densității impresionante de monumente istorice. Cetatea fortificată poate fi explorată cu ușurință pe jos, dezvăluind comori arhitecturale la fiecare pas, relatează Pro Tv.

Un obiectiv remarcabil este Co-Catedrala Sfântul Ioan, construită între 1573 și 1578. Deși exteriorul său este simplu, interiorul baroc uimește prin decorul său: pereți împodobiți cu picturi și aur, un tavan spectaculos și o pardoseală din marmură policromă, formată din peste 400 de lespezi funerare ale Cavalerilor Ordinului Sfântului Ioan.

Pentru o panoramă de neuitat, Grădinile Upper Barrakka sunt locul ideal. De aici, se poate admira Marele Port și cele trei orașe istorice din apropiere – Vittoriosa, Senglea și Cospicua.

Grădinile Upper Barrakka (Upper Barrakka Gardens) și o priveliște panoramică asupra Marelui Port

În plus, în fiecare zi, la prânz și la ora 16.00, „Saluting Battery” oferă un spectacol unic prin salvele de tun trase dintr-o platformă istorică.

În centrul insulei se află Mdina, vechea capitală a Maltei. Supranumit „Orașul Tăcerii”, Mdina își păstrează farmecul medieval, cu străduțe înguste, palate din piatră calcaroasă aurie și o atmosferă liniștită, neatinsă de trecerea timpului. Doar 300 de locuitori trăiesc aici, iar orașul a câștigat popularitate internațională după ce a fost folosit ca platou de filmare pentru câteva scene din celebrul serial „Urzeala Tronurilor”.

„Cele Trei Orașe” și legătura lor cu istoria

De cealaltă parte a Marelui Port se află Vittoriosa, Senglea și Cospicua, cunoscute drept „Cele Trei Orașe”. Acest ansamblu istoric, mai vechi decât Valletta, a fost prima reședință a Cavalerilor Ordinului Sfântului Ioan, începând cu anul 1530.

Pe lista locurilor de neratat se află și Comino, cea mai mică insulă locuită din arhipelag. Fără mașini sau drumuri asfaltate, Comino este celebră pentru Laguna Albastră, cu ape turcoaz.