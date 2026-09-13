Bulgaria nu va participa la inițiativa NATO de apărare împotriva dronelor, deoarece este deja implicată într-un proiect similar prin intermediul Uniunii Europene, a declarat ministrul apărării, Dimitar Stoyanov.

Stoyanov a răspuns unei întrebări adresate de un jurnalist, care a dorit să știe dacă Bulgaria va lua parte la proiectul NATO anunțat în cadrul summitului Alianței desfășurat la Ankara în iulie 2026. Inițiativa, evaluată la 40 de miliarde de dolari, urmărește întărirea apărării împotriva dronelor, potrivit Novinite.

„Cu resursele financiare disponibile, nu ne putem permite să participăm la două inițiative de natură similară. Ce ați menționat despre proiectul NATO evaluat la 40 de miliarde de dolari, avem deja un proiect similar, iar Bulgaria a aplicat pentru participarea în cadrul UE”, a explicat Stoyanov, citat de BNT.

Ministrul a subliniat că participarea la toate inițiativele disponibile nu ar aduce neapărat o valoare suplimentară, iar deciziile trebuie luate în funcție de nevoile militare ale țării și de capacitatea financiară. „Trebuie să abordăm lucrurile într-un mod echilibrat, conform capacităților noastre, acolo unde putem cu adevărat să implementăm”, a adăugat el.

Bulgaria participă deja la mai multe inițiative internaționale, a menționat Stoyanov, oferind ca exemplu transportul aerian strategic. Țara plătește anual pentru accesul la aeronavele de transport strategic C-17 și, prin urmare, nu ar avea beneficii semnificative dacă s-ar alătura unui alt proiect cu scop similar.

România a anunțat în iulie 2026 că intră în noul program, Drone Edge, o inițiativă NATO care urmărește dezvoltarea și achiziția de capabilități moderne pentru detectarea și combaterea dronelor.

Radu Miruță a semnat memorandumul pentru proiectul de mare vizibilitate NATO Flight Training Europe / NFTE (Inițiativa pregătirii piloților militari în Europa), ca urmare a aderării la program a Franței, Finlandei și Suediei.

Programul prevede antrenarea de piloți pentru avioane de vânătoare, elicoptere, dar și pentru drone, în contextul inițiativei NATO Drone Edge, lansată la NSDIF. Potrivit Ministerului Apărării, NATO Drone Edge presupune alocarea de fonduri pentru achiziția de sisteme contra-drone, în următorii 5 ani, în valoare de peste 40 de miliarde de dolari.