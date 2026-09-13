Un avion Ryanair, care zbura din Norwich, Anglia, spre Malta, a fost redirecționat, după o coliziune cu o pasăre, relatează Onet. Aeronava a aterizat în siguranță pe aeroportul East Midlands (EMA, Castle Donington, Leicestershire, 20 de kilometri de Nottingham și Derby.

Un avion Ryanair care efectua zborul FR5883 de la Norwich, Marea Britanie, către Malta a fost forțat să aterizeze de urgență pe aeroportul East Midlands la scurt timp după ce a decolat.

Piloții au emis codul de urgență 7700, utilizat în situații de urgență, după ce aeronava a lovit o pasăre în timpul decolării.

Zborul era operat de un Boeing 737 MAX 8 aparținând companiei Malta Air, parte a grupului Ryanair.

După ce a decolat la ora 8.30 (ora locală) de pe aeroportul din Norwich, avionul a rămas la o altitudine de aproximativ 2.100 de metri. Piloții au decis să întrerupă urcarea și să efectueze manevre pentru a arde combustibilul înainte de a ateriza în siguranță pe aeroportul East Midlands, la ora 10.00.

Într-un comunicat, compania Ryanair a confirmat incidentul, precizând: „Zborul din Norwich către Malta din data de 8 septembrie a fost redirecționat către aeroportul East Midlands după o coliziune minoră cu o pasăre, care a avut loc la scurt timp după decolare. Aeronava a aterizat în siguranță pe aeroportul East Midlands la ora locală 10.00, Pentru a minimiza întârzierea, am organizat o aeronavă de înlocuire care să efectueze acest zbor către Malta la ora locală 11.40”.

În timpul zborului, echipajul a urmat toate procedurile de siguranță necesare, iar controlul traficului aerian a asigurat prioritatea pentru aterizarea avionului.

Codul 7700, folosit de piloți în caz de urgență, nu indică neapărat gravitatea situației, ci doar necesitatea unei intervenții imediate.