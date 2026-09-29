Obiectul banal din bucătărie care face minuni pe paravanul de duș. Cum scapi de petele de calcar

Un truc ingenios dezvăluit de creatoarea de conținut Kerry Whelpdale poate transforma curățarea paravanului de duș într-o sarcină mult mai ușoară. Descoperirea a fost împărtășită pe Instagram, unde Kerry a demonstrat eficiența acestui produs simplu, conform Express.

Cum funcționează hârtia de copt?

Hârtia de copt, cunoscută pentru utilizarea sa în prepararea alimentelor, a devenit recent un instrument popular pentru curățenie. Secretul constă în stratul ceros de parafină sau silicon, care respinge apa și previne acumularea mineralelor cauzatoare de pete. „Un truc care continuă să dea duș după duș”, a scris Kerry pe Instagram, subliniind că această metodă nu doar curăță, ci și protejează suprafața împotriva petelor viitoare.

Potrivit Express, petele de apă dură apar când mineralele din apă se depun pe suprafețe. Hârtia de copt creează un strat protector invizibil, care face ca apa să alunece fără a lăsa urme. În plus, previne formarea amprentelor și a altor impurități.

Pași pentru curățarea paravanului de duș

Pentru rezultate optime, Kerry recomandă următorii pași:

Curățarea inițială: Îndepărtați reziduurile de săpun sau alte impurități de pe paravan cu un detergent de baie. Utilizarea hârtiei de copt: Mototoliți o bucată de hârtie siliconată, asigurându-vă că folosiți partea lucioasă. Frecați hârtia pe suprafața paravanului de duș, insistând pe zonele afectate de pete. Finalizarea: După curățare, ștergeți ușor pentru a observa efectul de respingere a apei.

Această tehnică simplă și accesibilă poate economisi timp și bani, eliminând necesitatea produselor chimice costisitoare. „Învelișul siliconic ceros creează un strat protector invizibil”, explică Express, adăugând că metoda este ideală pentru prevenirea filigranului și menținerea băii impecabile.

Rezultate și recomandări

Utilizarea regulată a hârtiei de copt poate reduce semnificativ timpul necesar pentru curățarea cabinei de duș. Este important ca suprafața să fie curățată înainte de aplicarea hârtiei, pentru ca efectul să fie maxim. Această soluție simplă, dar eficientă, este acum apreciată de milioane de utilizatori care au descoperit trucul prin intermediul rețelelor sociale.