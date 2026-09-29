Obiectul banal din bucătărie care face minuni pe paravanul de duș. Cum scapi de petele de calcar

- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Un truc ingenios dezvăluit de creatoarea de conținut Kerry Whelpdale poate transforma curățarea paravanului de duș într-o sarcină mult mai ușoară. Descoperirea a fost împărtășită pe Instagram, unde Kerry a demonstrat eficiența acestui produs simplu, conform Express.
Cuprins:
Hârtia de copt, cunoscută pentru utilizarea sa în prepararea alimentelor, a devenit recent un instrument popular pentru curățenie. Secretul constă în stratul ceros de parafină sau silicon, care respinge apa și previne acumularea mineralelor cauzatoare de pete. „Un truc care continuă să dea duș după duș”, a scris Kerry pe Instagram, subliniind că această metodă nu doar curăță, ci și protejează suprafața împotriva petelor viitoare.
Potrivit Express, petele de apă dură apar când mineralele din apă se depun pe suprafețe. Hârtia de copt creează un strat protector invizibil, care face ca apa să alunece fără a lăsa urme. În plus, previne formarea amprentelor și a altor impurități.
Pentru rezultate optime, Kerry recomandă următorii pași:
Această tehnică simplă și accesibilă poate economisi timp și bani, eliminând necesitatea produselor chimice costisitoare. „Învelișul siliconic ceros creează un strat protector invizibil”, explică Express, adăugând că metoda este ideală pentru prevenirea filigranului și menținerea băii impecabile.
Utilizarea regulată a hârtiei de copt poate reduce semnificativ timpul necesar pentru curățarea cabinei de duș. Este important ca suprafața să fie curățată înainte de aplicarea hârtiei, pentru ca efectul să fie maxim. Această soluție simplă, dar eficientă, este acum apreciată de milioane de utilizatori care au descoperit trucul prin intermediul rețelelor sociale.
Curățenia băii poate fi o provocare, dar, cu ajutorul hârtiei de copt, paravanul de duș din sticlă poate rămâne strălucitor și protejat de petele de apă. Kerry Whelpdale a demonstrat că soluțiile ingenioase pot fi găsite chiar în bucătăria fiecăruia.