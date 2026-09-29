Primele nouă vehicule amfibii de asalt AAV-7 din totalul de 65 comandate de țara noastră din Statele Unite ale Americii au fost recepționate oficial luni, 28 septembrie, în garnizoana Babadag. Blindatele pe șenile au intrat în dotarea militarilor din cadrul Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea”, relatează Ministerul Apărării Naționale pe Facebook.

Proiectul face parte dintr-un acord strategic de modernizare a Armatei Române demarat în anul 2023, menit să sporească securitatea la granița estică a NATO, într-un regiune de o importanță geostrategică majoră.

Capacități tehnice avansate pe uscat și pe apă

Vehiculul blindat pe șenile AAV-7 este conceput special pentru a asigura transportul protejat al infanteriștilor marini în medii extrem de dificile.

Tranziția rapidă de la deplasarea pe uscat la navigarea pe apă face ca acest echipament să fie ideal pentru misiunile din zona Deltei Dunării și de pe litoralul românesc al Mării Negre.

AAV-7 dispune de o turelă echipată cu o mitralieră grea M2 de calibru 12,7 mm și un aruncător de grenade automat MK-19 de 40 mm. Foto: Facebook / MApN

Din punct de vedere al capacității operative, fiecare vehicul AAV-7 este deservit de un echipaj format din trei militari și poate transporta până la 21 de infanteriști complet echipați.

În configurația destinată transportului de materiale, blindatul poate duce o încărcătură utilă de până la cinci tone.

La capitolul armament, AAV-7 dispune de o turelă echipată cu o mitralieră grea M2 de calibru 12,7 mm și un aruncător de grenade automat MK-19 de 40 mm, oferind o putere de foc considerabilă în timpul operațiunilor de debarcare sau de sprijin la sol.

Graficul livrărilor din SUA și pregătirea infanteriștilor români

Contractul încheiat de România cu partenerii americani prevede achiziția a 65 de astfel de amfibii de asalt.

Calendarul de livrare este eșalonat între anii 2026 și 2031, fiind structurat în două etape principale: o primă tranșă ce include 21 de vehicule și o a doua etapă reprezentată de restul de 44 de unități.

Deși noile blindate abia au sosit la Babadag, tehnica nu este necunoscută pentru militarii Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea”.

Din 2011 și până în prezent, infanteriștii marini români s-au antrenat constant alături de pușcașii marini din SUA (US Marines) și au operat vehicule AAV-7 în cadrul numeroaselor exerciții militare multinaționale desfășurate în regiune.

Punctul de vedere al Ambasadei SUA privind securitatea României

Ceremonia desfășurată în poligonul de instrucție Babadag a marcat un moment important pentru cooperarea bilaterală dintre București și Washington.

La eveniment a fost prezent și ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg.