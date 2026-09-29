Curtea de Apel Bucureşti a dat marţi verdictul final în procesul celor nouă poliţişti de la Secţia 16 din Bucureşti care, în august 2020, au sechestrat doi bărbaţi în maşinile de serviciu. Pe unul dintre ei, poliţiştii l-au dus pe un câmp şi l-au bătut fără milă, iar apoi Viorel Șeicaru, şeful lor, a urinat peste el, zicându-i: „Vezi, mă, ce poate să facă poliția română?”. Șeicaru a primit cea mai mare pedeapsă din dosar. Decizia este definitivă..

Viorel Seicaru, în poza de pe coperta cărții scrise de el - Polițist între interlopii din politică și mafia din MAI

Răpit de poliţie, dus pe un teren viran şi bătut cu tomfele în tălpi

Pe 31 august 2020, după miezul nopţii, Ionuţ Ghiorghe, de 39 de ani, şi Teodor Gheorghe, de 51 de ani, treceau pe lângă gura de metrou „Eroii Revoluţiei”. Era în timpul pandemiei de Covid, iar poliţiştii de la Secţia 16, coordonaţi de agent şef Viorel Şeicaru, verificau dacă oamenii respectă regulile impuse de către autorităţi..

Un bărbat fusese oprit, pentru că nu purta mască, iar Ionuţ Ghiorghe și Teodor Gheorghe au sărit în apărarea lui, reproşându-le poliţiştilor că nici ei nu poartă măşti. Şeicaru i-a înjurat și imediat s-au adunat mai mulți polițiști care i-au imobilizat și încătușat pe cei doi.

Ionuţ Ghiorghe a fost băgat într-o maşină de poliţie, unde Viorel Şeicaru l-a lovit cu pumnii, în timp ce un subaltern îl ținea, ca să nu se zbată. Apoi, Şeicaru i-a dat bărbatului cu spray lacrimogen în față şi pe urmă l-a lăsat în autospecială, cu uşile închise..

După câteva minute, Ionuţ Ghiorghe a fost dus cu maşina poliţiei pe un teren viran de la marginea Capitalei, de către Şeicaru și alţi cinci subalterni. Printre ei se aflau şi două femei. Pe acel câmp, tânărul a fost scos din maşină, iar Viorel Şeicaru, Răzvan Lupu şi Dorin Nine l-au întins pe pământ şi au început să dea în el cu tomfele şi cu picioarele. Apoi, i-au scos adidaşii şi l-au lovit cu tomfele peste tălpi. 34 de urme de lovituri a numărat legistul, mai târziu, pe trupul bărbatului..

Ionuț Ghiorghe, victima polițiștilor. Sursa foto: pagina de facebook a lui Ionuț Ghiorghe

„După epuizarea acestor violențe, inculpatul Şeicaru Viorel a urinat pe Ghiorghe Mihai Ionuţ, mai exact pe brațul său stâng și pe tricoul pe care îl purta, spunându-i în același timp «vezi, mă, ce poate să facă poliția română?»”, se precizează în Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

După bătaie, Şeicaru a aruncat pe câmp telefonul bărbatului, apoi i-a vărsat peste faţă un pachet cu tutun, pe care-l găsise în buzunarul lui. Apoi, polițiștii l-au descătuşat pe Ionuţ Ghiorghe, s-au urcat în mașini și au plecat, lăsându-l singur pe câmp. El a ajuns în oraş, după ce şi-a găsit telefonul pe câmp şi i-a trimis locaţia prietenului său..

Urmele loviturilor primite de Ionuț Ghiorghe, victima polițiștilor. Sursa foto: pagina de facebook a lui Ionuț Ghiorghe

Teodor Gheorghe fusese şi el încătuşat şi băgat într-o altă maşină de poliţie, unde a primit spray lacrimogen în faţă. Apoi, agent de poliţie Irina Gogoaşe l-a dus în cartierul Ferentari, unde l-a abandonat.

Teodor Gheorghe, victima polițiștilor. Sursa foto: captură video Antena 3

Libertatea a relatat pe larg despre acest caz, la vremea respectivă..

Ambii bărbaţi agresaţi de poliţie s-au stins din viaţă după câteva luni, în 2021. Teodor Gheorghe a decedat pe 16 martie, din cauza unui cancer pulmonar, iar pe 26 martie, Ionuț Ghiorghe a fost găsit mort în locuința unui apropiat. Potrivit raportului medico-legal, el a murit în urma unei supradoze..

La finalul procesului ce a durat peste cinci ani, pedepsele au fost reduse

Dosarul poliţiştilor de la Secţia 16 a fost trimis în judecată în iulie 2021. Pe fond, la Tribunalul Bucureşti, procesul a durat 2 ani şi 3 luni. Apoi dosarul a ajuns la Curtea de Apel Bucureşti care a redus pedepsele inculpaţilor, a constatat că unele dintre fapte s-au prescris, iar pe 29 septembrie a.c., a dat următorul verdict:

● Viorel Șeicaru - 5 ani şi 8 luni de închisoare, pentru de lipsire de libertate în mod ilegal, tortură și instigare la lipsire de libertate în mod ilegal. În cazul infracţiunii de purtare abuzivă, a intervenit prescripţia răspunderii penale. Pe fond, Șeicaru primise 9 ani și 4 luni de închisoare.

● Viorel Răzvan Lupu - 2 ani şi 6 luni de închisoare, pentru lipsire de libertate în mod ilegal și tortură. Tribunalul îl condamnase la 4 ani de închisoare.

● Dorin Nine - 3 ani şi 10 luni de închisoare, pentru lipsire de libertate în mod ilegal și tortură. Pe fond, el primise 6 ani și 6 luni de închisoare

● Mihai Patrik Alexandru Radu - 2 ani, 5 luni şi 10 zile de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei, pentru lipsire de libertate în mod ilegal și complicitate la tortură. TMB îl condamnase la 3 ani și 8 luni de închisoare, cu executare.

● Elisabeta Valentina Stancu - 2 ani şi 6 luni de închisoare, pentru lipsire de libertate în mod ilegal și complicitate la tortură și fals intelectual. Pentru infracţiunea de fals intelectual, a intervenit prescripţia răspunderii penale. Pe fond, Stancu primise 6 ani de închisoare.

● Beatrice Alexandra Turcu - 2 ani, 5 luni şi 10 zile de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei, pentru lipsire de libertate în mod ilegal și complicitate la tortură. Tribunalul o condamnase la 3 ani și 8 luni de închisoare, cu executare.

● Cătălin Bogdan Nicu - a încetat procesul penal pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea infractorului (4 acte materiale comise în aprilie/mai 2021), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Pe fond, Nicu primise 3 ani și 6 luni de închisoare.

● Irina Gogoașe - 1 an şi 6 luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei, pentru lipsire de libertate în mod ilegal. La Tribunal, primise 2 ani și 6 luni cu suspendare.

● Răzvan Ștefan Piticu - 2 ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei, pentru lipsire de libertate în mod ilegal. Tribunalul îl condamnase la 3 ani de închisoare.

Curtea a respins cererea Ministerului de Interne care voia daune morale

La proces, părinţii şi fratele lui Ionuț Ghiorghe au cerut ca inculpaţii să fie obligați să le plătească daune. Tribunalul Bucureşti le-a respins cererea, ca inadmisibilă, și a admis, în schimb, acţiunea civilă exercitată de către Ministerul Afacerilor Interne, care a solicitat daune morale de 45.000 lei, pentru „prejudiciu de imagine produs prin comiterea faptelor”..

Curtea de Apel Bucureşti, în verdictul final, a respins însă cererea Ministerul Afacerilor Interne, ca nefondată, și a trimis cauza, spre rejudecare, la Tribunalul Bucureşti, în vederea soluţionării acţiunii civile exercitată de către rudele lui Ionuț Ghiorghe..