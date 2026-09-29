Theo Rose și Anghel Damian sărbătoresc 2 ani de la nunta secretă. Artista a făcut publice imagini rare din ziua cununiei și și-au transmis mesaje pline de dragoste.

Theo Rose și Anghel Damian sărbătoresc doi ani de la cununia lor religioasă, un eveniment discret care a avut loc într-un cadru restrâns. Cu această ocazie, artista a împărtășit cu urmăritorii de pe rețelele de socializare imagini din ziua nunții.

Theo Rose: „Acum 2 ani era stare de alertă"

În timpul ceremoniei religioase, băiețelul lor, Sasha, a stat mult timp în brațele artistei. Acesta a admirat buchetul de mireasă și l-a și mirosit. Micuțul i-a atras rapid atenția tatălui său, care i-a zâmbit, reușind astfel să fie în centrul atenției.

În imaginea alb-negru publicată de Theo Rose pe InstaStory, cei doi apar îmbrăcați în ținutele de mire și mireasă în biserică, în timp ce regizorul o sărută tandru pe cap pe cântăreață.

Artista a rememorat atmosfera din ziua în care au devenit soț și soție, făcând trimitere la condițiile meteorologice, dar și la viteza cu care s-au întâmplat lucrurile în acea zi la evenimentul lor.

„Acum 2 ani era stare de alertă. Pentru nu știu ce uragan și pentru nunta noastră. La mulți ani, frumosu’ meu!”, a scris Theo Rose pe imaginea distribuită. Fundalul sonor ales pentru postarea aniversară a fost chiar piesa ei, „De-or trece anii”, un detaliu care a întregit tabloul romantic al acestei zile speciale.

La rândul său, Anghel Damian a republicat imaginea și i-a transmis un mesaj partenerei sale de viață. „La mulți ani, viața mea!”, a fost replica regizorului.

Theo Rose: „A fost ca un grătar în familie"

Theo Rose s-a căsătorit cu Anghel Damian, partenerul ei de viață și tatăl copilului lor, într-o ceremonie extrem de discretă. Theo Rose a mărturisit că evenimentul a fost mai degrabă o reuniune intimă, în stilul unui grătar cu membrii foarte apropiați ai familiei.

Motivul pentru care au optat pentru o nuntă atât de discretă este programul încărcat al cântăreței, care a recunoscut că nu avea energie pentru o nuntă de amploare.