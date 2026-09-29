Iubitul Valentinei, fata găsită moartă într-o valiză pe râul Olt, a fost arestat în Elveția

Un român în vârstă de 30 de ani a fost arestat luni în orașul elvețian St. Gallen, la solicitarea Oficiului Federal de Justiție (BJ), în baza unei alerte emise în Sistemul de Informații Schengen (SIS), scrie Blick.

Bărbatul este suspectat că a ucis o femeie în România. Mai exact, este vorba despre iubitul femeii de 28 de ani al cărei cadavru a fost găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt, în judeţul Vâlcea.

El este principalul suspect în cazul crimei, primele date din anchetă arătând că moartea femeii a fost violentă. O percheziţie la locuinţa suspectului arăta că pe salteaua patului au fost găsite pete care par a fi urme de sânge.

Oficiul Federal de Justiție a dispus arestarea acestuia în vederea extrădării. În acest moment, autoritățile române au la dispoziție 18 zile pentru a transmite autorităților elvețiene o cerere oficială de extrădare. Până la luarea unei decizii privind continuarea procedurii, bărbatul va rămâne în arest, a relatat Blick marți, 29 septembrie.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, procurorul Adrian Vrăbete, a transmis că poliţiştii din Vâlcea au fost sesizaţi telefonic săptămâna trecută, de către o persoană aflată la pescuit pe malul râului Olt, în zona Barajului Ioneşti, judeţul Vâlcea, că a descoperit un bagaj care plutea la suprafaţa apei, iar în interiorul acestuia se află un cadavru.

Imediat, s-a format un dosar penal pentru omor, iar cu ocazia cercetărilor desfăşurate s-a stabilit că victima este o femeie în vârstă de 28 de ani, originară din judeţul Dolj, care locuia fără forme legale într-o comună din judeţul Vâlcea.