Fără doar și poate, Mihaela Bilic este unu dintre cei mai renumiți medici nutriționiști din România, iar aparițiile și declarațiile ei sunt atent urmărite de către publicul larg.

Recent, fosta gazdă a emisiunii „Doctor de bine” de la PRO TV a reușit să fie din nou în centrul atenției, însă nu datorită sfaturilor de nutriție, ci pentru că a postat pe internet un filmuleț cu o casă de oaspeți pe care a construit-o pe Valea Prahovei.

Mai exact, Mihaela Bilic s-a apucat în urmă cu doi ani să renoveze o anexă din curte, care încă nu este gata în totalitate, dar pe care vedeta a dorit să le-o arate fanilor ei din mediu online.

„Anexa... înainte și după! Când am cumpărat locul de la pădure, în curte era o anexă din zid dărăpănată și fermecătoare, pe care mi-a fost milă să o dărâm. Așa că m-am apucat să-i pun un acoperiș mai mare ca ea, ca să am și prispă și loc de dormit în pod. De la teorie la practică a fost cale lungă și cheltuială mare. Au trecut aproape doi ani și am regretat de zeci de ori că n-am dărâmat-o!

De unde ziceam că nu mai îmi trebuie tencuială și beton, uite-mă cum m-am complicat. Și când mi-am pierdut și răbdarea și optimismul, s-a produs minunea! Anexa mea s-a transformat în cea mai cochetă casă de oaspeți. Am îmbrăcat-o în saiding de plastic bej și i-am pus lambriu de pin nordic asortat. Încă nu s-a terminat, dar este o frumusețe dacă ne uităm de la ce am plecat”, a scris Mihaela Bilic pe Facebook, în dreptul unui clip video în care arată cum a evoluat construcția.

În anul 2024, celebrul medic nutriționist dezvăluia că s-a întors în locul unde a copilărit și că dorește să locuiască acolo.

„Întotdeauna am iubit pădurea. Așa că m-am întors pe Valea Prahovei, unde am copilărit! Și am o bucățică de teren, cu pădurea în spate. Iar casa, ce ziceți de ea? Mai rustică de atât nu se poate. N-am gaze, n-am curent, n-am apă, însă îmi place mult! Și am ferestrele și ușa de la casa bătrânească a lui mamaie. Iar aici mi-am luat și un cățeluș, și o pisică. E prea frumos. Asta e cabana mea de la pădure”, afirmat Mihaela Bilic în urmă cu doi ani.