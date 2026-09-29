Guvernul Mureșan. Opoziția, lovită de anemie la audierile miniștrilor. „Vara ispitelor! Păsărin!” Singurele certuri din comisii

Audierile pentru Guvernul Mureșan au fost mai degrabă proceduri în care s-a văzut plictiseala pe fața participanților, în care nici opoziția de la PSD nu a atacat în stilul caracteristic. Cele mai dure dispute au fost la audierea Oanei Gheorghiu (Sănătate), dar pe alocuri și la audierea Andreei Chiș (Justiție) și a Ralucăi Turcan (Muncă).

Audieri de miniștri considerate mai fără miză pentru efectul lor nu au mai avut din perioada în care Dacian Cioloș căuta o majoritate parlamentară în octombrie 2021. A fost un eșec fără drept de apel. Guvernul Cioloș a obținut doar 88 de voturi, cu aproape 140 mai puține decât necesarul.

De data aceasta, Guvernul Mureșan este estimat să ia între 185 și 200 de voturi, dacă nu apar surprize. Însă, tocmai în acest context, inclusiv audierile, au fost fără zvâc. Cel mai așteptat moment al zilei a fost cel de la audierea Oanei Gheorghiu, trecută de Siegfried Mureșan de la reformarea companiilor de stat la Ministerul Sănătății. De la începutul ședinței a început un duel verbal între Gheorghiu și fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete. Gheorghiu a subliniat tinerețea lui Rogobete, în timp ce fostul ministru, foarte incisiv în ultima perioadă în declarații, i-a reproșat că nu e la concurs la ONG-uri și experiența din comunicare nu ține locul aceleia din administrație.

Banii de la străini

Iar scandalul a început. După ce președintele de ședință, Alexandru Rafila a întrerupt-o pe Gheorghiu, din sală s-a cerut tăierea microfonului acestuia. Apoi adevărata ceartă a izbucnit între Rogobete și Emanuel Ungureanu (USR). Cercul a fost închis de senatorul PACE, Clement Sava, care a acuzat-o pe Gheorghiu că ar fi finanțată din afară și banii României pleacă tot în occident. În replică, șefa de grup de la Cameră a USR, Diana Stoica, i-a zis direct lui Sava că partidul pe listele căruia a fost ales ia bani de la ruși.

Până la urmă, Gheorghiu a luat aviz negativ, la fel ca majoritatea miniștrilor. Dihonia a intrat între aleși și la Comisiile de muncă, la audierea Ralucăi Turcan. La această audiere, președintele de Comisie, Adrian Solomon, i-a tăiat microfonul ministrei desemnate pe motiv că a depășit timpul. De asemenea, a cerut să fie pusă cruce interzicerii cumulării pensiei speciale cu salariul, pe motiv că e o decizie a Curții Constituționale.

Spirite încinse și la audierea ministrei independente

Cum era de așteptat, PSD și alte formațiuni din opoziție au făcut front comun împotriva Andreei Chiș, propunerea pentru Justiție. Radu Marinescu, fost ministru al Justiției, a dat impresia nu că pune câteva întrebări, ci că vrea să facă interviu cu Andreea Chiș. De asemenea, președintele de ședință a selectat pentru partea de întrebări pe larg doar aleși ai opoziției.

În momentul în care USR, prin Alexandru Dimitriu, a încercat să se facă auzit, au început persiflările. „Vara ispitelor!”, „Păsărin!”, a strigat dintr-un colț un deputat PSD, Ilie Toma, către colegul parlamentar. Aluzia era la participarea lui Dimitriu în tinerețe, adică anii 2000, la un show TV, pentru a-și testa relația.

În rest, la celelalte comisii a domnit pacea, fiind întrebări banale, asemănătoare cu situația când exista o majoritate clar conturată.

Mâna întinsă spre UDMR