Curtea de Apel București a luat decizia în cazul cererii Asociației Italienilor privind desemnarea lui Siegfried Mureșan

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Curtea de Apel București a respins marți, ca inadmisibilă, cererea depusă de Asociația Italienilor din România (RO.AS.IT) privind suspendarea decretului prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan drept candidat la funcția de premier, a transmis Agerpres.
''Admite excepția lipsei calității procesuale pasive invocată de pârâta Regia Autonomă 'Monitorul Oficial'. Respinge cererea de chemare în judecată cu obiect suspendare executare act administrativ - Decret 770/2026 formulată de reclamanta Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT împotriva pârâtei Regia Autonomă 'Monitorul Oficială' pentru lipsa calității procesuale pasive. Admite excepția inadmisibilității invocată de pârâta Administrația Prezidențială. Respinge cererea de suspendare executare act administrativ - Decret 770/2026 formulată de reclamanta Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT în contradictoriu cu pârâta Administrația Prezidențială ca inadmisibilă. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare'', se arată în decizia CAB.
Procesul a fost deschis pe 22 septembrie de Asociația Italienilor din România (RO.AS.IT), condusă de deputatul neafiliat Ioana Grosaru, care a dat în judecată Administrația Prezidențială și Regia Autonomă Monitorul Oficial.
Dezbaterile din sala de judecată au avut loc luni, pronunțarea deciziei fiind amânată cu o zi de judecătoarea Olimpiea Crețeanu, magistrat care anterior a suspendat mai multe hotărâri ale Guvernului Bolojan.
Asociația Italienilor din România a fost reprezentată la proces de fostul parlamentar Andi Grosaru, fiul deputatei Ioana Grosaru.
Reamintim că pe 26 septembrie, 11 organizații ale comunității italiene din România au anunțat că au luat act, ''cu surprindere și profundă îngrijorare'', de poziția exprimată de RO.AS.IT față de desemnarea lui Siegfried Mureșan.