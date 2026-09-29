Jennifer Lopez, cu lenjeria intimă la vedere. A purtat o rochie neagră din dantelă, transparentă

Jennifer Lopez a atras atenția la petrecerea organizată de Dolce & Gabbana în cadrul Săptămânii Modei de la Milano. Dacă la prezentarea oficială a ales un costum masculin format din trei piese și o șapcă, artista a schimbat ulterior registrul și a apărut într-o ținută din dantelă neagră, transparentă, care i-a lăsat lenjeria intimă la vedere.

Jennifer Lopez a fost una dintre vedetele care au atras atenția la petrecerea Dolce & Gabbana organizată în timpul Săptămânii Modei de la Milano.

La prezentarea oficială a colecției, cântăreața a optat pentru o ținută inspirată de garderoba masculină. Artista a purtat un costum negru din trei piese, completat de o șapcă, apariția fiind una mai sobră decât cea cu care avea să surprindă ulterior la petrecere.

A schimbat costumul cu o rochie transparentă

Pentru petrecerea Dolce & Gabbana, Jennifer Lopez a renunțat la ținuta sobră și a ales o rochie neagră din dantelă, complet transparentă. Lenjeria neagră a fost astfel vizibilă, iar artista nu a încercat să ascundă ținuta.

Apariția a fost completată la un moment dat de o haină de blană, însă aceasta nu a acoperit complet rochia transparentă.

Jennifer Lopez a mizat astfel pe contrastul dintre cele două apariții din aceeași seară: un costum cu influențe masculine la prezentarea oficială și o ținută îndrăzneață la petrecere.

Jennifer Lopez, în centrul atenției la petrecere

Schimbarea de ținută a atras rapid atenția celor prezenți la eveniment. Artista, care este cunoscută pentru aparițiile sale spectaculoase pe covorul roșu și la evenimentele din industria modei, a ales de această dată o ținută care a lăsat foarte puțin loc imaginației.