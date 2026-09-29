Un român i-a atacat cu o bară de fier pe polițiștii pe care chiar el îi chemase. Un agent a fost rănit, în Viena

Polițiștii din Viena au fost nevoiți să folosească spray cu piper pentru a opri un român de 26 de ani, fiind atacați de acesta cu o bară de fier, după ce chiar el i-a chemat. Incidentul a avut loc sâmbătă, 26 septembrie, în jurul orei 19.30, în districtul 17 al capitalei austriece.

Românul, cunoscut pentru comportamentul său agresiv

Autoritățile au fost chemate chiar de românul cunoscut pentru comportamentul său agresiv, relatează publicația austriacă OE24. Potrivit poliției, bărbatul sunase la numărul de urgență, solicitând ajutor.

În momentul sosirii, agenții au fost avertizați prin stație că locatarul este o persoană cu antecedente. Ușa apartamentului său era deschisă, mai scrie publicația menționată.

Românul era în fața unei oglinzi, îmbrăcat doar cu o pereche de pantaloni, ținând o bară metalică în mână.

Polițiștii au folosit spray cu piper pentru a-l imobiliza

Fără a răspunde la somațiile repetate de a se opri și de a lăsa bara jos, bărbatul s-a îndreptat spre agenți. În cele din urmă, unul dintre polițiști a fost atacat, iar colegii săi au folosit spray cu piper pentru a-l imobiliza.

Acesta fost reținut temporar, tratat de echipajele medicale și transportat la spital. Ulterior, acesta a fost eliberat și va fi cercetat în stare de libertate.