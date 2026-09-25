Manchester City se confruntă cu acuzații grave de încălcare a regulamentelor Premier League, fiind găsită vinovată pentru 114 din cele 115 capete de acuzare, conform publicației The Athletic.

Un purtător de cuvânt al clubului a declarat că „procedurile din Premier League sunt încă în desfășurare, mai sunt de luat măsuri semnificative, iar întreaga chestiune rămâne supusă strictei confidențialități”. El a subliniat că „clubul a respectat cu scrupulozitate procedura corectă în ultimii opt ani”.

Potrivit anchetei, investigația a fost declanșată în 2018, după publicarea unor documente financiare confidențiale de către ziarul german Der Spiegel.

Acuzațiile vizează presupuse nereguli financiare comise între 2009 și 2018, inclusiv raportări incorecte ale plăților către jucători și antrenori, precum și nerespectarea regulamentelor UEFA privind Fair Play-ul Financiar și regulile ligii legate de Rentabilitate și Sustenabilitate. Clubul neagă aceste acuzații.

În 2020, UEFA a interzis clubului să participe la competiții europene timp de doi ani și a impus o amendă de 30 de milioane de euro, decizie ulterior anulată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Potrivit TAS, „Manchester City nu și-a deghizat contractele de sponsorizare, dar nu a cooperat cu UEFA”. Amenda a fost redusă la 10 milioane de euro.