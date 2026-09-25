Rușii au atacat Kievul în plină zi și au omorât oameni care se aflau la serviciu

Cinci persoane, printre care un adolescent de 14 ani, au fost ucise în urma unor atacuri aeriene efectuate de ruși în plină zi asupra Kievului în ziua în care Volodimir Zelenski a anunțat că a primit aprobarea definitivă din partea lui Donald Trump pentru ca Ucraina să producă sisteme de apărare antiaeriană Patriot, relatează AFP.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că omologul său american Donald Trump a luat „decizia finală” și a oferit Ucrainei licențele de producere a rachetelor pentru sistemele de apărare Patriot, considerate eficiente împotriva rachetelor rusești.

La scurt timp după acest anunț, rușii au lansat o dronă într-o clădire de birouri din Kiev și au omorât patru oameni care se aflau la muncă. Alte șapte persoane au fost rănite în acest atac.

Vineri dimineața, în timp ce locuitorii Kievului se îndreptau spre serviciu, o altă dronă lovise un imobil rezidențial - atac soldat cu moartea unui adolescent de 14 ani.

Potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, peste 30 de persoane au fost rănite în aceste atacuri.

Joi, rușii au ucis doi oameni în urma atacurilor efectuate asupra Kievului. Alte șapte persoane au fost ucise într-o fermă din regiunea Harkiv.

Ucraina și-a intensificat, de asemenea, în ultimele luni atacurile asupra Rusiei, vizând în primul rând instalațiile militare și energetice.