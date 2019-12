Vorbim despre excelență în tratare, despre servicii medicale ridicate la standarde europene. Clinica DENTAL PREMIER numără în lista sa toate serviciile ce țin de estetică, implanturi, chirurgie, radiologie dentară etc. Sunt servicii stomatologice complete, de interes la orice vârstă, începând cu cei mici:

Pedodonţie;

Terapie dentară;

Parodontologie;

Ortodonţie;

Endodonţie;

Protetică dentară;

Implantologie dentară;

Chirurgie dento-alveolară;

Sedare conştientă – inhalosedare;

Vindecare accelerată cu PRGF®-Endoret®;

Radiologie dentară digitală.

Toate serviciile stomatologice se desfășoară la cele mai înalte standarde, Dental Premier fiind Centru de Excelenţă Dentsply Sirona – liderul mondial în tehnologie dentară, cu ajutorul medicilor specialişti cu certificări internaţionale și graţie experienței vaste de peste 10 ani în domeniul restaurărilor dentare complexe, funcţionale şi estetice.

Clinică dentară cu servicii ultra-moderne „High Tech Dentistry®ˮ

Pacienții suferinzi de diverse probleme stomatologice au în primă fază blocajul emoțional corelat cu teama de durere, cu frica procedurilor. Acest lucru se întâmpla în trecut cu atât mai des, cu cât publicul amâna vizita la medic, prevenția nu era o alertă în rutina zilnică și mai mult decât atât lipseau standardele medicale. Acum însă o clinică ultra-modernă precum Dental Premier demonstrează că stomatologia este o ramură medicală în sprijinul pacientului.

Recomandări Gestul făcut de misterioasa ”fată din cort”, după ce a fost găsită de polițiștii din Brașov. VIDEO

Regăsim aici aparatură de top și o echipă de medici specialiști care lucrează impecabil, empatizând în primul rând cu pacientul. Inovația aici constă și în serviciul DINŢI ÎNTR-O ZI – implanturile cu încărcare imediată plus lucrarea fixă provizorie în maxim 24 de ore. Implanturile sunt inserate fără durere, iar lucrarea fixă este gata în timpul cel mai scurt, pentru ca pacientul să își redobândească rapid zâmbetul. Este vorba despre sistemele de restaurare totală a danturii – Sky Fast&Fixed Bredent®, INNOvator Fast Smile®, All-on-4 si All-on-6. Lucrarea fixă este înşurubată pe implanturi, iar procedura are avantaje multiple:

Nu este nevoie de sinus lifting sau adiție de os (în cele mai multe cazuri);

Un număr redus de implanturi (6 sus la maxilar şi 4 jos la mandibulă);

Vindecare accelerată cu PRGF;

O lucrare perfect funcțională imediat.

Recomandări Fostul iubit al Luizei Melencu, audiat pentru prima dată. Ce l-au întrebat anchetatorii

Servicii stomatologice complete şi integrate

Înainte de orice intervenție, pacientul are nevoie de consultaţie și investigație imagistică precisă şi corectă pentru a repera concret problemele dentare și a realiza un plan de tratament adecvat şi complet. Acestea pot fi realizate în cadrul aceleiași clinici, fără ca pacienţii să fie nevoiţi să se deplaseze la alte centre (ex: cazul computerului tomograf etc).

De asemenea, la Dental Premier pot fi realizate intervențiile chirurgicale specifice pre implant sau pentru implant, precum și cele ce țin de salvarea dentiţiei naturale. Pot fi realizate albiri dentare profesionale, curăţări periodice, detartraje, tratamente cu aparate dentare moderne, tratarea parodontozei cu laser și multe altele. Astfel sunt acoperite toate serviciile de interes pentru pacienți de orice vârstă. Clinica își propune să adune în același loc serviciile complexe care odată abordate rezolvă toate problemele dentare, în timp optim, fără necesitatea de a îndruma pacientul și către alte cabinete sau servicii complementare.

Recomandări Polițiștii din Brașov au găsit-o pe misterioasa ”fată din cort”. Trăia de trei luni la marginea cartierului Șchei. Cine e

Intervențiile dentare, complexe sau cele de țin de estetică sunt menite să ofere pacientului redobândirea dentiţiei funcționale și sănătatea orală. Zâmbetul nu trebuie subestimat. Faptul că un pacient nu poate zâmbi, frustrat de lipsa unui dinte, înseamnă izolare socială, înseamnă stimă de sine scăzută. Stomatologia de ultimă generație vine cu soluții optime și moderne pentru ca dantura să fie completă, funcţională și impecabilă ca aspect, în cel mai scurt timp. Dental Premier propune inclusiv fațete ceramice, coroane dentare realizate într-o singură şedintă, graţie proteticii computerizate CEREC 3D – tehnologie germană de ultimă oră.

Tratarea problemelor dentare începe cu prevenția și continuă cu o programare la medicul stomatolog, cât mai curând posibil

Desigur că recomandarea numărul unu rămâne în mod clar prevenția. Însă și aici încă sunt lucruri de descoperit și produse profesionale sau tehnici pe care pacientul trebuie să le cunoască. Urmează și programarea la medicul dentist, în cel mai scurt timp după depistarea unor probleme dentare. Timpul va fi neiertător cu cei care nu iau măsuri imediate.

Aflată într-o locaţie ultracentrală din Bucureşti, clinica Dental Premier este ușor de reperat și propune inclusiv sistemul de programare online. Detalii complete se găsesc în cadrul paginii oficiale, dentalpremier.ro.



GSP.RO Englezii s-au mobilizat pe rețelele sociale și au aflat numele vinovatului. El este omul care a dezgustat toată Anglia!

HOROSCOP Horoscop 9 decembrie 2019. Vărsătorii au idei mai curajoase