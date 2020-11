3008 HYBRID este un SUV cu tracțiune integrală și o putere de 300 CP (220 kW) și emisii de CO 2 la cel mai bun nivel de pe segmentul hibridelor. Cu această nouă versiune a celui mai de succes SUV din gama sa, marca PEUGEOT este ferm angajată într-o tranziție energetică care promite să ofere senzații inedite.

PEUGEOT 3008 GT HYBRID4: Oriunde, tot timpul

Cu peste 700.000 de modele vândute de la lansarea în 2006 (și lider pe segmentul său în numeroase țări), povestea de succes a SUV-ului PEUGEOT 3008 capătă o nouă dimensiune odată cu puternica versiune HYBRID4, o putere neatinsă până acum de un PEUGEOT de serie! Această versiune vârf-de-gamă oferă tracțiune integrală, dezvoltând echivalentul a 300CP (sau 220kW).

Sub capotă se ascunde un motor PureTech pe benzină de 200CP (sau 147kW) și două motoare electrice: unul pe puntea din față cuplat la transmisia e-EAT8 care dezvoltă 110CP (sau 81kW) și cel de-al doilea pe cu o putere de 112 CP (sau 83kW), care antrenează puntea spate.

Modelul atinge 100km/h în 5.9s (doar cu șoferul la bord), iar bateria de 13.2kWh asigură o autonomie de 59 kilometri(2) în modul de rulare 100% electric (conform testelor WLTP).

Bateria se încarcă ușor și rapid. Vehiculul este complet reîncărcat în 1h45 de la un Wallbox(3) cu încărcare rapidă.

Modul 4WD oferă o tracțiune îmbunătățită pe drumuri sau terenuri dificile. Rezultatul este o aderență perfectă pe drumurile umede, noroioase, acoperite cu zăpadă sau cu multe curbe, deoarece puterea este distribuită uniform pe toate cele 4 roți ale mașinii.

PEUGEOT 3008 HYBRID4 oferă putere și tracțiune pe patru roți cu emisii de CO 2 la cel mai bun nivel de pe piață: 29g de CO 2 (1) per kilometru în ciclul WLTP.

Asocierea dintre platforma eficientă EMP2 (Efficient Modular Platform) și noua punte spate multibraț asigură un confort la nivel înalt și senzații intense la șofat. Integrarea punții spate nu afectează spațiul interior și păstrează volumul portbagajului.

Motorizarea HYBRID4 este disponibilă doar în versiune GT, care propune o tapițerie exclusivistă Alcantara® Greval Grey și decoruri „Grey OAK”. Modelul propune noi sisteme de asistență la condus împrumutate de la noul PEUGEOT 508: adaptive cruise control cu funcție Stop&Go și asistență pentru menținerea benzii de rulare.



Versiunea HYBRID4 este completată de o versiune HYBRID de 225CP (sau 165kW) cu tracțiune pe două roți, care propune un motor PureTech de 180 CP (sau 132 kW) și în motor electric de 110CP (sau 80kW) cuplat cu transmisia e-EAT 8, amplasat pe puntea față.

Până la 32g (1,4l/100km) în funcție de dotările opționale 56 km în funcție de dotările opționale Priză de 32A asociată cu un încărcător opțional cu o singură fază 7.4kW

PEUGEOT

Experiența de condus stimulantă și intensă, designul elegant și calitatea fără compromis, exprimă angajamentul mărcii față de clienții săi și contribuie la emoția pe care fiecare model PEUGEOT o declanșează.

Prezentă în aproape 160 de țări, cu mai mult de 10.000 de puncte de vânzare, marca a vândut peste 1.740.000 de modele în 2018. PEUGEOT combină standardele înalte, alura și emoția cu scopul de a fi o marcă de top la nivel global.



