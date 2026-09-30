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Aplicația TollRo intră în vigoare la 1 octombrie, dar dă erori majore: Transportatorii cer suspendarea amenzilor

Alexandru Vlaicu
Alexandru Vlaicu
Jurnalist
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O imagine dinamică ce surprinde un camion alb cu remorcă verde circulând pe o șosea cu două benzi, fiind urmat de o coloană de autoturisme într-un peisaj rural.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Shutterstock
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Pe 29 septembrie, în ziua în care Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) încheia etapa de testare a platformei TollRo, aplicația nu funcționa sau avea mari sincope. Miercuri dimineaţă, platforma era operaţională. Transportatorii cer amânarea amenzilor, în condiţiile în care sistemul va fi implementat de la 1 octombrie 2026.

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Aplicația nu a funcționat cu două zile înainte de implementare

Reprezentanții marilor transportatori semnalează erori grave și blocaje funcționale ale aplicației. Schimbarea afectează vehiculele de marfă cu o masă de peste 3,5 tone, pentru care sistemul clasic de rovinietă fixă pe timp va fi înlocuit de un tarif calculat per kilometru parcurs, între 0,08 și 0,62 lei, în funcție de tonaj, norma de poluare și tipul de drum.

„Nu funcţionează", declara marţi, 29 septembrie, Radu Dinescu, secretar general la Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) pentru News.ro.

Un răspuns similar a avut şi Vasile Ştefănescu, preşedintele Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR): „Sistemul nu funcţionează. Au încercat câţiva transportatori de la noi să se integreze şi nu se pot loga (nu pot accesa aplicaţia, n.r.), nimic".

Blocaje de conectare și diferențe nejustificate la tarifare

De asemenea, când transportatorii au acces la sistem, în numeroase situații, ei nu se pot loga sau întâmpină dificultăți în inițierea aplicației.

Conform datelor oferite de UNTRR, citate de News.ro, sunt 48.000 de firme de transport în România care operează 185.000 - 187.000 de vehicule cu masa de peste 3,5 tone.

„Din astea 48.000, vreo 19.000 sunt omul şi maşina. Pe urmă, cam 82% au până la zece camioane, inclusiv. Vreo 3.500 de firme au între 11 şi 100 de camioane iar vreo 200 de firme peste 100 de camioane", precizează Radu Dinescu, secretar general la Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), starea parcului auto.

Sistemul prezintă și neajunsuri procedurale pentru flotele mari. Introducerea datelor și emiterea unui singur tichet de rută durează aproximativ cinci minute.

„Am făcut o simulare şi emiterea unui singur tichet durează undeva, la cinci minute. La 300 de maşini, înseamnă aproximativ 1.500 de minute, adică 25 de ore doar ca să emiţi câte un tichet pentru fiecare maşină. Şi asta, presupunând că fiecare maşină are o singură cursă şi că traseul este cunoscut dinainte, dar la unii operatori camioanele pleacă în funcţie de comenzile pe care le primesc pe parcursul zilei, deci nu pot sta să pregătească de dimineaţă 300 de tichete, cu toate traseele", mai precizează Dinescu.

Din 600 de teste făcute de către o singură firmă, 80% au fost neconforme

Pe lângă incapacitatea tehnică de accesare, testele efectuate de companii au arătat diferențe de preț nejustificate. La parcurgerea aceluiași traseu, de exemplu Bascov - Zalău, un tichet emis prin aplicație a înregistrat un tarif de 144,42 lei, în timp ce modulul de monitorizare Live Tracking a facturat 156,90 lei.

În total, dintr-un pachet de 600 de simulări efectuate de o singură firmă de profil, peste 80% au fost neconforme.

„Au fost făcute 600 de teste, de către o singură firmă, iar 80% sunt în deficienţă! Pentru aceste 80%, firma a zis «de la 1 octombrie, dacă sistemul nu se schimbă, eu primesc amenzi sau penalităţi pentru aceste curse»", mai spune Dinescu.

Transportatorii cer suspendarea sancţiunilor pentru şase luni

Transportatorii au sesizat autorităţile cu privire la 140 de probleme generate de aplicarea sistemului TollRo. Acetia nu au primit răspunsuri, dar ar putea primi, în schimb, amenzi din 1 octombrie.

Pe 23 septembrie, Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a solicitat Parlamentului amânarea până la 15 ianuarie 2027 a noului sistem de taxare rutieră.

În cazul în care termenul rămâne neschimbat, aceștia sunt de acord să achite tarifele dar solicită suspendarea sancţiunilor, pentru şase luni.

Legea nu are toate normele de aplicare

Legea nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, care vizează sistemul TollRo, a fost adoptată şi publicată în Monitorul Oficial din 18 iulie 2023.

Cu toate acestea, normele de aplicare, incluse într-un proiect de ordin, au fost supuse consultării publice de Ministerul Transporturilor abia pe 25 septembrie 2026, la peste trei ani de la adoptarea legii.

„Normele trebuiau să fie gata în martie, anul acesta", spune Vasile Ştefănescu, preşedintele Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR), pentru News.ro.

El a adăugat: „În norme e prevăzut un singur service pe toată România. Să spunem că mi se strică aparatul la Mehedinţi, cum fac? Trimit prin poştă la Bucureşti? Ar trebui să fie cel puţin 42 de locaţii de service, în 42 de judeţe. Bulgaria are 500 de locaţii, trecute în norme".

Ce spunea Radu Miruță

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, spunea pe 23 septembrie, pe Facebook, că CNAIR a avut la dispoziţie suficient timp pentru a pregăti şi testa sistemul TollRo

De la 1 octombrie, sistemul TollRo gestionat de CNAIR ar trebui să fie funcţional. CNAIR a avut la dispoziţie suficient timp pentru a pregăti şi testa sistemul contractat şi pentru a se asigura că acesta funcţionează aşa cum trebuie. Cum pot exista şi penalităţi dacă e cazul furnizorilor care nu şi-au făcut treaba. Este un proiect finanţat din bani europeni care nu reinventează apa caldă, ci aduce şi în România un principiu echitabil, folosit de ani buni în multe state occidentale, cu rezultate bune pentru stat, pentru cetăţeni şi pentru mediul de afaceri", spunea Radu Miruţă.

Ulterior, acesta a susținut că nu va semna „niciun ordin care să amendeze transportatorii în situaţia în care acest sistem nu va merge".

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Tags: Ministerul Transporturilor CNAIR tollro amendă transport Infrastructură Radu Miruță
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