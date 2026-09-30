Cheloo, dezvăluire rară despre fiul său la Asia Express. Ce i-a spus unui copil în timpul unei probe

Cheloo a făcut o dezvăluire rară despre viața sa de familie în cadrul ediției de marți seară a emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”. Artistul, care face echipă cu Mihai Ban, a vorbit despre fiul său în vârstă de 12 ani, după ce a întâlnit un băiat în timpul uneia dintre probe.

Cheloo este cunoscut pentru discreția pe care o păstrează atunci când vine vorba despre viața personală. Artistul preferă să nu ofere prea multe detalii despre familia sa, însă participarea la „Asia Express – Drumul Mătăsii” a adus în fața telespectatorilor și câteva mărturisiri mai puțin obișnuite din partea lui.

În ediția de marți seară, concurenții au avut de îndeplinit o probă în cadrul căreia trebuiau să cumpere cadouri pentru un băiat care își sărbătorea ziua de naștere.

Cheloo și Mihai Ban au decis să îi cumpere copilului o pereche de încălțăminte, un tort și câțiva bani. În timpul momentului, băiatul i-a spus lui Cheloo că și-ar fi dorit un tort mai mare. Replica artistului a făcut imediat referire la propriul său copil, despre care a dezvăluit că are 12 ani.

„Am preferat să-ți luăm o pereche mai bună de încălțăminte, un tort mai mic și să-ți dăm puțin mai mulți bani, cu care să faci ce vrei (...) Asta e tot ce am putut face noi pentru tine (...) Vorbesc cu tine acum cum vorbesc cu fiul meu. Și el are 12 ani. Asta m-am gândit că va fi mai bine pentru tine”, a declarat Cheloo în cadrul emisiunii „Asia Express”.

Cheloo este tatăl a doi copii

Artistul are doi copii, o fată și un băiat, pe care îi are alături de partenera sa de viață, Daniela Moraru. Familia lui Cheloo a rămas departe de atenția publică, artistul alegând să își protejeze viața personală.

Cei doi copii duc o viață discretă, în timp ce Cheloo își desfășoară activitatea artistică și apare în proiecte de televiziune. Declarația făcută în cadrul „Asia Express” reprezintă una dintre rarele ocazii în care artistul a oferit public un detaliu despre unul dintre copiii săi.

Mărturisiri despre mama sa, în timpul competiției Asia Express

Nu este singurul moment în care Cheloo a făcut referire la familia sa în cadrul competiției de la Antena 1. Într-o ediție anterioară, artistul a vorbit despre mama sa și despre ultimii ani din viața acesteia.

Cheloo a povestit că mama lui a lucrat ca femeie de serviciu până în ultima zi a vieții sale și a făcut o afirmație pe care nu a dorit să o explice în detaliu.