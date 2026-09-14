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Un oligarh rus decorat de Vladimir Putin a finanțat nunta fiului cel mare al lui Donald Trump. Este un „prieten personal”

Ion Gaidău
Ion Gaidău
Jurnalist
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22 aprilie 2026, Moscova. Vladimir Putin (stânga) l-a primit la Umar Kremlev (dreapta) cu doar săptămâni înainte de nunta lui Donald Trump Jr. Sursa foto: Profimedia
22 aprilie 2026, Moscova. Vladimir Putin (stânga) l-a primit la Umar Kremlev (dreapta) cu doar săptămâni înainte de nunta lui Donald Trump Jr. Sursa foto: Profimedia
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Șeful Asociației Internaționale de Box (IBA), oligarhul rus Umar Kremlev, a plătit o parte din cheltuielile de nuntă ale lui Donald Trump jr, fiul cel mare al președintelui SUA, dezvăluie ProPublica, care citează o serie de documente și trei surse care au informații despre detaliile evenimentului petrecut acum câteva luni pe o insulă din Bahamas.

Cuprins:

O nuntă organizată cu un cerc restrâns de invitați, fără Donald Trump

Donald Trump jr (48 de ani) s-a căsătorit în luna mai cu Bettina Anderson (39 de ani), o figură mondenă din Palm Beach (Florida). Petrecerea a avut loc pe o insulă din Bahamas și a durat timp de trei zile.

Deși fiul cel mare al lui Trump și-ar fi putut plăti singur nunta, având o avere estimată la peste 300 de milioane de dolari, totuși s-a bucurat de o finanțare generoasă chiar din partea unui oligarh cu conexiuni la Kremlin.

Oligarul rus a cheltuit sute de mii de dolari, dintre care câte 100.000 de dolari pentru inchirierea insulei per noapte și 70.000 de dolari pentru artificii. Plățile au fost gestionate de o companie din Dubai afiliată IBA.

Potrivit lui Trump jr, la nunta sa cu Bettina Anderson au participat „doar prieteni apropiați” - aproximativ 50 de invitați. Tatăl său, președintele Donald Trump, a lipsit de la nuntă sub pretextul că ar fi fost împiedicat de „iubirea pentru America”.

Fiul cel mare al președintelui SUA, înconjurat de „vorbitori de rusă”

Surse ProPublica notează că printre invitații de la nuntă s-au aflat și vorbitori de limbă rusă, a căror prezență a surprins. Printre ei ar fi figurat însuși Kremlev, care „nu vorbește bine engleza”, precum și „mâna sa dreaptă”, Elena Sobol.

Întrebat despre această chestiune controversată, purtătorul de cuvânt al lui Donald Trump jr l-a calificat pe oligarhul rus „un prieten personal al lui Don”. Potrivit acestuia, cei doi s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun din lumea vânătorii și au „o relație pur personală bazată pe dragostea comună față de box și activități în aer liber”. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt a susținut că Umar Kremlev nu a plătit pentru organizarea nunții.

Serviciul de presă al lui Kremlev a declarat, de asemenea, că șeful IBA și Donald Trump jr au o „relație de prietenie” de când s-au întâlnit pentru prima dată „acum câțiva ani”. La fel ca reprezentantul fiului președintelui SUA, serviciul de presă al oligarhului rus a negat informațiile legate de finanțarea nunții, dar a refuzat să comenteze plățile făcute prin intermediul compaiei cu sediul în Dubai.

Noua soție a lui Donald Trump jr apără „generozitatea” oligarhului rus

Soția lui Donald Trump jr recunoaște însă voalat că a primit un „cadou” generos din partea lui Kremlev și a pretins că acesta nu are nicio legătură cu vreo agendă politică ascunsă.

„Dragul nostru prieten Umar a găzduit cu mare generozitate două seri incredibile de sărbători pentru noi DUPĂ nunta noastră”, a reacționat Bettina Trump jr. „A fost un cadou de nuntă extraordinar de generos din partea unui prieten și ceva pentru care am fost și rămânem incredibil de recunoscători”, a continuat ea.

„Este regretabil că ceva atât de personal și care aduce fericire poate fi transformat în ceva politic sau sinistru pur și simplu din cauza faptului că cineva este cineva și vine de unde vine. Prietenia nu necesită un motiv politic. Generozitatea nu vine automat la pachet cu o agendă. Și, uneori, un cadou de nuntă este pur și simplu un cadou de nuntă”, a susținut noua soție a lui Trump jr.

Umar Kremlev, un oligarh cu conexiuni la Kremlin

Umar Kremlev ar avea o relație politică și economică strânsă cu liderul autocrat rus Vladimir Putin, acționând ca un aliat loial care folosește sportul și afacerile pentru a promova interesele Kremlinului. El a călătorit ca membru oficial al cercului apropiat al liderului rus și al unor delegații de stat, cum ar fi o vizită de profil înalt în China la care a participat un alt invitat la nunta lui Trump jr, Aleksandr Lagutin. Serviciul de presă al lui Kremlev a ținut să precizeze că oligarhul nu a făcut parte din „delegația oficială” a Rusiei, notează The Washington Times.

Umar Kremlev (43 de ani), născut Luftuloev, este șeful IBA din 2020. El și-a schimbat numele în 2010 pentru a-și spăla reputația în urma a două condamnări pentru extorcare și vătămare corporală.

Datorită pasiunii pentru box, Umar Kremlev s-a apropiat de șeful Serviciului Prezidențial de Securitate (SBP), Aleksei Rubejnîi. Și, datorită acestei prietenii, Kremlev a devenit șeful Federației Ruse de Box în 2016 și a achiziționat o serie de active comerciale profitabile, inclusiv casele de pariuri Fonbet, Pari și Liga Stavok, precum și dealerul auto Rolf.

Dispute cu CIO și dezinformări despre Jocurile Olimpice de la Paris

Sub conducerea sa, IBA a primit finanțări de zeci de milioane de dolari din partea companiei ruse Gazprom. În iunie 2023, Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a retras IBA dreptul de a găzdui turnee olimpice de box din cauza lipsei de transparență în legătură cu finanțările sale.

La rândul lui, Umar Kremlev a încercat să perturbe Jocurile Olimpice de la Paris (2024), distribuind fel și fel de informații false, în special despre boxerița algeriană Imane Khelif, acuzată de oligarh și dezinformarea rusă că ar fi „transgender” și ar concura „pe nedrept”.

Purtătorul de cuvânt al CIO, Mark Adams, a apărat-o pe pugilista algeriană, subliniind că „s-a născut femeie, a fost înregistrată ca femeie, și-a trăit viața ca femeie și boxează ca femeie”.

În plus, Kremlev a criticat decizia a 15 atleți ruși de a participa sub steag neutru la JO de la Paris și le-a transmis că „sunt niște trădători care ar face bine să nu se întoarcă în Rusia”.

Decorat de Vladimir Putin

Oligarhul de la conducerea IBA a primit mai multe distincții din partea Kremlinului, precum Certificatul de Onoare (pentru recunoașterea meritelor civile și militare) din partea președintelui Federației Ruse, medalia „25 de ani de activitate a Serviciului de Securitate al președintelui Federației Ruse”, o scrisoare de felicitare acordată de președintele Federației Ruse „pentru servicii dedicate și de durată” și crucea Ordinului Internațional „Glorie Sfântului Gheorghe”.

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Tags: Stiri Rusia SUA (Statele Unite ale Americii) Donald Trump Vladimir Putin
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