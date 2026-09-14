Un spectacol meteorologic extrem de rar a fost surprins pe cerul Spaniei, unde mai mulți pasionați de astrofotografie au reușit să imortalizeze așa-numiții „spiriduși roșii” (red sprites).

Aceste structuri luminoase, red sprites, care popular au fost numite „spiriduși roșii” și amintesc de silueta unor meduze gigantice sau de niște apariții fantastice pe cerul nopții, reprezintă unele dintre cele mai fascinante manifestări electrice din atmosfera terestră.

Într-un interviu acordat postului Cadena SER, meteorologul Luismi Pérez a explicat că este unul dintre cele mai rare spectacole de pe cer:

„Este un fenomen foarte greu de observat în Spania. Vorbim despre descărcări electrice care ies din norii de furtună, dar care nu cad spre sol. În schimb, aceste fulgere se îndreaptă spre atmosferă și pot atinge o altitudine de până la 80 de kilometri. Este vorba despre un fenomen foarte rar de observat”.

Ce se ascunde în spatele „spiridușilor roșii”?

Dar, chiar dacă nu ai auzit niciodată de acești „spiriduși roșii”, nu este deloc un fenomen nou. Ceea ce se întâmplă este că acum, spune specialistul, există tehnologia și cunoștințele necesare pentru a-i surprinde prin obiectiv:

„Acum avem camere cu o rezoluție mult mai bună. În plus, știm mai multe despre termodinamica atmosferică, deoarece se cunosc mult mai bine fenomenele electrice din straturile inferioare ale atmosferei. Prin urmare, există oameni care știu când se va forma o furtună foarte puternică în care se pot forma aceste fulgere”.

Și de ce sunt cunoscuți sub numele de „red sprites” sau „spiriduși roșii”? Pentru că au forma unor fantome: „Par niște fantome care se ridică de la vârful furtunii spre atmosferă. Pentru a le vedea, furtuna trebuie să fie foarte departe, la cel puțin 200 de kilometri distanță. Și, de asemenea, trebuie să fie foarte puternică, extrem de rece și să existe o cantitate mare de gheață care să genereze formarea a numeroase fulgere simultan”.

Descărcări electrice enorme

„Spiridușii roșii” sunt descărcări electrice enorme care apar sus, în atmosfera Pământului, deasupra furtunilor puternice. AEMET le descrie ca fiind descărcări electrice la scară largă produse la altitudini de aproximativ 50 până la 90 de kilometri deasupra solului, mult deasupra norilor unde au loc fulgerele normale.

NASA le clasifică drept evenimente luminoase tranzitorii (TLE). Acestea sunt, în general, asociate cu fulgere puternice și pot lua forme ciudate, inclusiv structuri ramificate care seamănă mai degrabă cu niște meduze gigantice. Apariția lor este incredibil de scurtă.

Un fenomen vizibil în toată splendoarea

Prin urmare, este un fenomen destul de dificil de observat cu ochiul liber. Cu toate acestea, unii au putut să se bucure de el cu doar câteva zile în urmă în provincii precum Valencia și Almería, pe rețelele sociale fiind distribuite mai multe fotografii în care se pot vedea „spiridușii roșii” în toată splendoarea lor: