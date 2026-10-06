Un tânăr a renunțat la munca de birou pentru a vinde haine second-hand. Câștigă aproape 12.000 de euro pe lună

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Sam Lucker, un tânăr din Bristol, a renunțat la jobul său de marketing pentru a se dedica vânzării hainelor second-hand. Detalii despre povestea sa au fost relatate de The Times.
Sam Lucker, în vârstă de 27 de ani, și-a transformat pasiunea pentru hainele de brand în afacere. În doar un an, în loc să-și dedice serile unui simplu hobby, a decis să facă din revânzarea hainelor meseria sa principală.
„Aveam luni în care câștigam mai mult din vânzarea hainelor decât salariul meu de la jobul full-time. Atunci mi-am spus: dacă pot face asta în câteva ore seara, cât aș putea câștiga dacă m-aș dedica acestui lucru cu normă întreagă?”, a declarat acesta.
Acum vinde între 10 și 15 articole de îmbrăcăminte pe zi, generând venituri de până la aproape 12.000 de euro pe lună. Afacerea sa a crescut atât de mult, încât a putut să își angajeze chiar și mama pentru a-l ajuta cu pregătirea hainelor.
Totul a început în 2023, când un coleg i-a povestit despre un marketplace de haine second-hand. Pasionat de puloverele Ralph Lauren, Lucker a început să cumpere astfel de articole la prețuri mici, pentru a le revinde ulterior cu profit.
Pentru a-și organiza mai bine afacerea, Lucker s-a înregistrat ca persoană fizică autorizată și a pus bazele unui sistem eficient de gestionare a stocurilor.
„Am rafturi cu cutii numerotate, știu exact unde se află fiecare articol. Aceasta este cheia pentru a transforma această activitate dintr-un hobby într-o afacere full-time”, a adăugat el.
Tânărul își propune să își extindă afacerea, inspirându-se din succesul altor companii.