Un tânăr a renunțat la munca de birou pentru a vinde haine second-hand. Câștigă aproape 12.000 de euro pe lună

Sam Lucker, un tânăr din Bristol, a renunțat la jobul său de marketing pentru a se dedica vânzării hainelor second-hand. Detalii despre povestea sa au fost relatate de The Times.

De la job de birou la un profit de aproape 12.000 de euro pe lună

Sam Lucker, în vârstă de 27 de ani, și-a transformat pasiunea pentru hainele de brand în afacere. În doar un an, în loc să-și dedice serile unui simplu hobby, a decis să facă din revânzarea hainelor meseria sa principală.

„Aveam luni în care câștigam mai mult din vânzarea hainelor decât salariul meu de la jobul full-time. Atunci mi-am spus: dacă pot face asta în câteva ore seara, cât aș putea câștiga dacă m-aș dedica acestui lucru cu normă întreagă?”, a declarat acesta.

Acum vinde între 10 și 15 articole de îmbrăcăminte pe zi, generând venituri de până la aproape 12.000 de euro pe lună. Afacerea sa a crescut atât de mult, încât a putut să își angajeze chiar și mama pentru a-l ajuta cu pregătirea hainelor.

Cum a început totul

Totul a început în 2023, când un coleg i-a povestit despre un marketplace de haine second-hand. Pasionat de puloverele Ralph Lauren, Lucker a început să cumpere astfel de articole la prețuri mici, pentru a le revinde ulterior cu profit.

Pentru a-și organiza mai bine afacerea, Lucker s-a înregistrat ca persoană fizică autorizată și a pus bazele unui sistem eficient de gestionare a stocurilor.

„Am rafturi cu cutii numerotate, știu exact unde se află fiecare articol. Aceasta este cheia pentru a transforma această activitate dintr-un hobby într-o afacere full-time”, a adăugat el.