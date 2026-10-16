Șoferii care au mașini fără cheie, vulnerabili la metoda „atac cu releu”: cum reușesc hoții să fure mașinile Keyless

Șoferii care dețin mașini dotate cu tehnologie „keyless” se confruntă cu un risc crescut de furt, atrag atenția specialiștii citați de portalul italian de știri Alvolante.it. Tehnica utilizată de hoți, cunoscută sub numele de „atac cu releu”, exploatează semnalul radio emis de cheia mașinii, oferind acces neautorizat la vehicul.

Ce este și cum funcționează „atacul cu releu”

Metoda este simplă, dar foarte eficientă. Infractorii folosesc două dispozitive: unul amplasat în apropierea cheii, de exemplu, în interiorul casei proprietarului, iar celălalt lângă vehicul. Aceste dispozitive acționează ca un pod, extinzând semnalul radio emis de cheie către mașină. Rezultatul? Sistemul „keyless” al vehiculului este păcălit să creadă că proprietarul se află în apropiere, permițând deblocarea ușilor și, în unele cazuri, chiar pornirea motorului.

Astfel, hoții au un nou truc și nu mai au nevoie să forțeze încuietorile sau să cloneze cheia. Această metodă este folosită în special la autoturismele care au funcția keyless. Deși problema este cunoscută de peste 15 ani, nu toate mașinile sunt încă protejate corespunzător împotriva acestei tehnici, conform portalului italian de știri citat mai sus.

Cum îți poți proteja mașina cu costuri minime

O soluție simplă și accesibilă este utilizarea unei huse de protecție, cunoscută și sub denumirea de husă Faraday. Aceasta este realizată dintr-un material special care blochează semnalele radio emise de cheie. Prețul acestor accesorii este de doar câțiva euro, însă este esențial ca eficiența lor să fie verificată.

Pentru a testa dacă husa funcționează corect, introdu cheia înăuntru și apropie-te de mașină. Dacă vehiculul nu reacționează, înseamnă că semnalul a fost blocat cu succes. În caz contrar, fie husa nu este eficientă, fie cheia nu a fost așezată corespunzător în interiorul acesteia.

De asemenea, este indicat să eviți depozitarea cheilor lângă ferestre, uși sau pereți exteriori. Acest lucru poate reduce semnificativ riscul ca semnalul să fie interceptat.

Nu toate mașinile cu sistem „keyless” sunt vulnerabile

Nu toate mașinile dotate cu sistem keyless sunt la fel de vulnerabile. În ultimii ani, unii producători auto au implementat tehnologii avansate, precum Ultra Wide Band (UWB), care măsoară cu precizie distanța dintre cheie și mașină, făcând imposibilă extinderea frauduloasă a semnalului. În plus, unele chei sunt programate să-și dezactiveze semnalul atunci când rămân nemișcate pentru o perioadă de timp, deși această soluție nu este la fel de eficientă ca UWB.

Pentru a afla dacă mașina ta este vulnerabilă, verifică specificațiile sistemului keyless instalat de producător. Nu te baza doar pe denumirea generală a tehnologiei.

Ce alte măsuri de siguranță își mai pot lua șoferii

Husa Faraday este o măsură de bază, dar nu trebuie să fie singurul mijloc de protecție. Parchează mașina într-un garaj închis, dacă ai această posibilitate, și ia în considerare utilizarea unor dispozitive suplimentare de securitate, fie ele mecanice sau electronice.

În unele cazuri, șoferii pot opta pentru dezactivarea completă a funcției keyless atunci când vehiculul este parcat pentru o perioadă lungă de timp. Deși acest lucru înseamnă renunțarea la confortul oferit de accesul fără cheie, riscul unui atac cu releu este eliminat.