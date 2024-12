Solstițiul de iarnă 2024: când răsare și când apune Soarele

Cele patru momente din an în care se petrec solstițiile și echinocțiile se calculează cu exactitate încă din Antichitate, iar azi putem calcula cu precizie ora și minutul fiecăruia. Solstițiul de iarnă 2024 are loc sâmbătă, pe data de 21 decembrie, la ora 11 și 21 de minute. Aceasta este și ora la care Soarele pleacă din zodia Săgetător și intră în zodia Capricorn, prima zodie de iarnă.

Solstițiile și echinocțiile din timpul anului au fost întotdeauna importante pentru stabilirea calendarului și pentru rotația celor 12 zodii din zodiac. Cele patru momente principale din an în care Soarele ”își schimbă traiectoria” erau considerate momente magice în vechime și au adunat de-a lungul timpului numeroase credințe și superstiții.

Ziua de 21 decembrie 2024 este cea mai scurtă din an, iar noaptea dintre 21 și 22 decembrie, cea mai lungă noapte.

După solstițiul de iarnă, lumina zilei începe să crească aproximativ cu 3 minute în fiecare zi, va ajunge egală cu noaptea la echinocțiul de primăvară și va continua să crească până la solstițiul de vară din 2025 care va avea loc pe data de 21 iunie.

La solstițiul de iarnă 2024, Soarele va răsări aproximativ la ora 7:49 și va apune la ora 16:39. În această zi, Soarele se va afla la cea mai mică înălțime față de linia orizontului, iar zilele de 20 și 21 decembrie vor fi zilele cu cea mai scurtă durată a luminii.

La data solstițiului de iarnă, Soarele „urcă” pe cer la un unghi de numai 21° față de orizont. În consecință, la această dată, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore și 51 minute, iar durata nopții are valoarea maximă, de 15 ore și 9 minute. În emisfera sudică a Pământului fenomenul are loc invers, iar solstițiul marchează începutul verii astronomice.

Datele solstițiului de iarnă 2025 – 2030

Solstițiul de iarnă 2025 – 21 decembrie, ora 17:03

Solstițiul de iarnă 2026 – 21 decembrie, ora 23:50

Solstițiul de iarnă 2027 – 21 decembrie, ora 04:42

Solstițiul de iarnă 2028 – 21 decembrie, 10:20

Solstițiul de iarnă 2029 – 21 decembrie, ora 09:52

Solstițiul de iarnă 2030 – 21 decembrie, ora 21:29

Ce este solstițiul și cum ne afectează

Denumirea de solstițiu în limba latină înseamnă ”soarele care stă pe loc”, iar la solstițiul de iarnă, Soarele pare că stă pe loc deoarece se află la cel mai mic unghi față de linia orizontului. Din această cauză, razele soarelui încălzesc tot mai puțin pământul, vremea se răcește considerabil și începe cu adevărat iarna astronomică. Cu toate acestea, nu frigul este cel care ne afectează cel mai mult, ci perioadele lungi de întuneric.

Zilele se scurtează vertiginos în luna decembrie, înainte de solstițiul de iarnă, iar întunericul se lasă repede începând cu ora 17 după amiaza. Nopțile tot mai lungi de iarnă pot accentua stările de anxietate și pot induce o stare depresivă persoanelor cu o sensibilitate aparte.

Vestea bună este că, imediat după solstițiul de iarnă ziua începe să crească, deși acest fenomen este foarte lent și aproape insesizabil în ultimele zile din decembrie și în luna ianuarie. Sunt persoane care suferă de așa numita depresie de iarnă, pe care o pot controla însă cu diverse activități distractive, jocuri, filme și muzică veselă. Până și sărbătorile de iarnă, Crăciunul și petrecerile de Revelion ne ajută să combatem depresia de iarnă și să ne bucurăm de viață, chiar dacă nopțile sunt atât de lungi, iar zilele foarte reci.

Magia Soarelui în culturile lumii

Multe popoare sărbătoreau în antichitate începutul unui an nou după solstițiul de iarnă. Fascinați de stele și de puterea misterioasă a Soarelui, astronomii din vechiul Egipt, din Persia sau de pe coastele Greciei antice urmăreau cu deosebită atenție drumul astrelor. Pentru ei, Soarele era un zeu atotputernic, care putea da naștere vieții și care o putea distruge. Nu întâmplător calculau cu precizie echinocțiile și solstițiile și pregăteau festivități magice pentru a sărbători cele mai importante momente ale activității solare.

Solstițiul de iarnă erau marcat, în timpurile antice, cu sărbători și petreceri care se țineau în cinstea Soarelui. Zeul Mithra, un zeu moștenit de la persani, ajuns și în panteonul zeilor romani, era asociat cu Soarele și era sărbătorit în preajma zilelor de 22 – 25 decembrie. Se aprindeau focuri mari și se țineau petreceri noctune cu mese întinse, tradiția fiind preluată aproape peste tot în Imperiul Roman.

Chinezii au și ei un festival vechi de mii de ani închinat solstițiului de iarnă, care ține din 21 până pe 23 decembrie. Și ei sărbătoresc prin petreceri și mese în familie, la care se aprind neapărat lampioane și focuri.

În Coreea de Sud, solstițiul de iarnă este numit Anul Nou cel mic și se mănâncă un preparat făcut dintr-un soi de fasole roșie, deoarece roșul este o culoare norocoasă la asiatici. În această zi se dau cadouri calendaruri și șosete, oamenii se adună pentru petreceri și se roagă pentru zăpadă, deoarece zăpada aduce prosperitate în noul an.

Peste tot în lume, din America latină, în China și Iran până în Irlanda, Italia sau Grecia antică solstițiul de iarnă se sărbătorea cu petreceri mari în stradă, cu focuri aprinse, cu muzică și incantații care chemau puterea Soarelui.

Solstițiul de iarnă 2024 și zodiile

Începutul iernii este totodată începutul zodiei Capricorn. În ziua solstițiului, pe data de 21 decembrie 2024, Soarele va intra în Capricorn, zodie de Pământ, cu o energie stabilă și puternică. Momentul solstițiului este însoțit de Luna care descrește și se află la ultimul pătrar, traversând zodia Balanță. Vom avea parte de o influență benefică, echilibrată, solidă și constructivă, de care vor beneficia majoritatea zodiilor.

Berbec

Solstițiul de iarnă îți aduce o veste bună și cineva apropiat te ajută să scapi dintr-o situație neplăcută. Conjunctura astrală, cu Mercur în Săgetător și Soarele din Capricorn, anunță prosperitate și vești bune legate de bani.

Taur

Este posibil să asiști la un eveniment neprevăzut și neplăcut. Se pare că nu poți ține lucrurile sub control, așa cum ți-ai dori, dar le poți îndrepta pe parcurs, dacă faci anumite compromisuri. Ai grijă de economiile tale și nu îți asuma riscuri inutile.

Gemeni

Vei avea șansa să faci lucruri noi și să te implici în activități care, altădată, ți se păreau dificile. Va fi o perioadă dinamică și se pare că îți vei asuma singur obligații destul de mari. Dar vei fi recompensat și vei primi un bonus neașteptat.

Rac

Luna descrește la solstițiul de iarnă din 21 decembrie și traversează zodia Balanței, ceea ce va fi un semn foarte bun pentru zodia Racului. Lucrurile încep să se așeze, ritmul trepidant în care ai muncit se va potoli și, treptat, vei rezolva toate problemele dinaintea Sărbătorilor de iarnă.

Leu

Soarele din Capricorn evoluează acum în Casa muncii și a obligațiilor profesionale, aducând multe vești bune pentru zodia ta. Se schimbă lucrurile în domeniul tău de lucru, dar schimbările sunt previzibile și le poți urmări pas cu pas, astfel încât poți lua decizii foarte bune.

Fecioară

Te vei confrunta cu noi obligații financiare, dar lucrurile se vor îndrepta după data de 21 decembrie și vei reuși să îți refaci bugetul. În preajma Sărbătorilor de iarnă, încearcă să fii foarte chibzuit și să nu cheltuiești mai mult decât poți câștiga.

Balanță

Vestea cea mai bună pe care o aduce solstițiul de iarnă din 21 decembrie este că toate parteneriatele și contactele vor fi profitabile în anul următor. Nu este exclus ca, în aceste zile, înainte de vacanța de Crăciun, să găsești pe cineva care îți va oferi o afacere bună, un loc de muncă sau o colaborare.

Scorpion

Luna din Balanță te obligă să analizezi toate aspectele neclare sau dureroase din relația de cuplu. Este timpul să te confrunți direct cu problemele intime și să le rezolvi, pentru a găsi liniștea și armonia din trecut. Astrele te ajută să recucerești dragostea pierdută.

Săgetător

În preajma solstițiului de iarnă din acest an, zodia Săgetătorului este traversată de Mercur, iar influența lui bună poate aduce câștiguri nesperate. O afacere se încheie în profit, o relație nouă deschide noi perspective financiare sau, poate, un bonus pe care nu îl așteptai sosește pe ultima sută de metri, înainte de Crăciun.

Capricorn

Nativii Capricorni au mereu ceva de câștigat în ziua solstițiului, când Soarele traversează zodia lor. Iar anul acesta, datorită Lunii din Balanță, influența astrală se va concentra asupra relațiilor de dragoste. Capricornii singuri vor avea șansa să găsească un partener, poate chiar la petrecerile de la sfârșitul anului.

Vărsător

Multe daruri vor fi valoroase în aceste zile, dar cele mai frumoase daruri la final de an sunt clipele pe care le vei petrece cu oameni foarte dragi. Vei avea șansa, în preajma solstițiului de iarnă, să te întâlnești mai des cu frații, copiii sau prietenii tăi.

Pești

Vei primi vești bune și sprijin emoțional din partea celor mai dragi persoane, iar Crăciunul va fi o sărbătoare plină de dragoste. Neptun intră într-o conjunctură fericită cu Jupiter și sporește energiile benefice în preajma solstițiului de iarnă.

