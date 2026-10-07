Un bărbat din Ucraina a achiziționat o casă veche într-un sat „departe de linia frontului” și 23 de ari de teren, circa 2.300 de metri pătrați, pentru 1.500 de dolari, cât un iPhone nou. Locația include un râu pitoresc în grădină, iar proprietarul plănuiește să renoveze locuința, a relatat Focus.

În timp ce prețurile locuințelor din orașele mari cresc vertiginos, în zonele rurale mai există oportunități de a cumpăra proprietăți la prețuri accesibile. Cel puțin asta arată bloggerul care a cumpărat o casă și care documentează pe TikTok stadiul lucrărilor de renovare.

O casă cu istorie și o priveliște idilică

Locuința, situată în mijlocul naturii, include o casă veche ce necesită reparații majore și un teren generos de 23 de ari, circa 2.300 mp.

În interior, proprietarul a găsit obiecte vechi și fotografii care au aparținut foștilor locatari, conferind locului o atmosferă unică, plină de amintiri

Pe teren se află și o construcție adiacentă, care poate fi transformată în depozit sau atelier.

Însă ceea ce face această proprietate cu adevărat specială este amplasarea sa: chiar la marginea grădinii curge un râu, un element pe care proprietarul îl consideră drept un «bonus pentru suflet».

Planuri mari pentru o investiție mică

„Planific să cultiv fructe de pădure aici, să renovez treptat casa și să-mi organizez viața, poate chiar să îmi găsesc un loc de muncă suplimentar”, a declarat noul proprietar.

Deși casa necesită multă muncă pentru renovare, el este încântat de potențialul proprietății și de liniștea oferită de peisajul rural.

Viața la sat, o nouă perspectivă

Această poveste se alătură altor relatări despre ucraineni care au ales să părăsească orașele mari, afectate de războiul declanșat de Rusia, pentru un trai mai simplu și mai conectat cu natura, departe de linia frontului.

Într-un comentariu pe rețelele sociale, o tânără pe nume Iulia a scris: „Ce fericire să ai ocazia să reconstruiești casa strămoșilor tăi. Am cumpărat casa de la niște străini, dar le suntem recunoscători pentru ce ne-au lăsat. Încet-încet, punem totul în ordine”.

Focus a relatat anterior despre alte povești similare, precum cea a unui cuplu de ucraineni care a cumpărat o casă în Franța pentru 10.000 de euro, situată la trei ore de ocean, sau despre un bărbat care a investit 7.000 de dolari într-o casă din regiunea Odesa pentru a începe o viață nouă.