Despre yucca

Yucca este originară din America Centrală și era folosită de populația maya în urmă cu 2000 de ani drept leac și hrană. Datorită efectelor sale benefice i-au dat numele de arbore al vieții, iar în anii 1960 a devenit populară ca plantă de apartament.

Deși yucca este specifică zonei de deșert, unele specii sunt originare din sud-estul SUA, iar în zilele noastre se poartă această plantă și în apartamente sau grădini.

Această plantă are frunze întregi, liniar-ascunțite și lungi. Florile au șase petale și sunt albe sau galbene, frumos parfumate, dispuse în ciorchini, ca lăcrămioarele. Fructul este sub formă de capsulă și are semințe mari cu coajă subțire.

Yucca se reproduce prin divizare, semințe sau despărțirea drajonilor.

Yucca – plantare

Când să plantați

Dacă plantați semințele pentru a crește planta în apartament, o poți face oricând. Dacă vreți să plantați în grădină ar trebui să o faceți primăvara, pentru că face parte din florile de vară, care înfloresc în luna iunie

Pentru început, plantarea soiurilor rezistente în exterior ar trebui făcută când temperaturile primăverii ating 13 până la 18 grade Celsius. Așteptați până când temperaturile sunt de 19 grade până la la 23/23 pentru soiuri mai delicate.

Unde să plantați

Selectați o zonă care primește soare din plin sau parțial, dar cel mai important, alegeți o locație care este bine drenată.

Această plantă are tendința de putrezire la rădăcină dacă există apă reziduală. Atunci când alegeți o locație, luați în considerare dimensiunea la maturitate a plantei de yucca, deoarece unele cresc destul de mari.

Floare de yucca albă

Localizați zonele ferite, astfel încât frunzele să nu poată fi lovite accidental; eventual undeva departe de păsarele și zonele de joacă.

Structurile radiculare masive pot crește în timp și au puterea de a sparge fundațiile, de a invada zidurile de sprijin și bazinele și conductele de irigare.

Este extrem de greu de scăpat de aceste structuri radiculare și orice resturi rămase în urmă pot duce la răspândirea plantelor.

Cum se plantează

Înmuiați semințele timp de 24 de ore înainte de plantare pentru a ajuta la germinare.

Plantați la o adâncime de 0,5 centimetri. Păstrați semințele moderat umede și ar trebui să începeți să vedeți semne de germinare în aproximativ 3 până la 4 săptămâni.

Transplantați răsadurile la aproximativ 8 săptămâni în ghivece mai mari sau într-o locație permanentă.

Creșterea Yucca este destul de lentă și variabilă, mai ales dacă este cultivată din semințe. Poate dura câțiva ani până când înfloresc.

Când se dezvoltă planta, se scoate vechea plantă din ghiveci, se așază tulpina lemnoasă pe o suprafață plată și stabilă și se taie în segmente de lungimi diferite (minim 10 cm).

Se tratează suprafața tăiată cu pulbere de hormoni rizogeni și se plantază segmentele într-un amestec constituit din părți egale de turbă și nisip grosier, îngropându-le suficient de adânc pentru a le menține verticale.

Se acoperă ghiveciul cu un clopot de plastic transparent și se menține protejat de lumina directă a soarelui, la o temperatură de 24-27 °C. Se menține umiditatea compostului la un nivel adecvat.

Se îndepărtează învelișul de plastic după trei săptămâni, când vlăstarele tinere s-au dezvoltat, și se transferă în alte ghivece separat sau în grupuri de 2-3.

Îngrijire

Deși din punct de vedere tehnic nu este considerat tăiere, întreținerea plantelor tăind frunzele moarte sau deteriorate se poate face oricând. Tăierea plantei pentru a-și reduce dimensiunea ar trebui făcută la începutul primăverii, chiar înainte de sezonul de creștere.

Pur și simplu tăiați porțiunea superioară a plantei până la dimensiunea dorită. Acest lucru va lăsa un trunchi rar pentru o vreme, dar ar trebui să încolțească rapid din nou. Cu toate acestea, această creștere poate fi uneori imprevizibilă.

Pentru tipurile de rozetă fără tulpini, frunzele moarte sau deteriorate de-a lungul fundului plantei pot fi îndepărtate în orice moment pentru a curăța planta.

Yucca în grădină

Tulpinile de flori trebuie tăiate înapoi la bază după înflorire. Yuccas nu este deosebit în funcție de tipul de sol în care trăiesc, în afară de faptul că trebuie să fie bine drenat pentru a evita putregaiul.

Deși yucca prosperă cu adevărat din neglijare, un îngrășământ lichid echilibrat poate fi aplicat lunar în timpul primăverii și verii și poate fi deosebit de benefic pentru planta cultivată în interior.

Ele sunt extrem de tolerante la secetă, dar vor prospera mai bine udate regulat o dată pe săptămână în primăvara și vara. Vor avea nevoie de mai puțină apă în timpul iernii. Frunzele galbene și / sau rădăcinile moi pot fi un semn de udare excesivă.

Înmulțire

Noi plante pot fi cultivate din tăieturi, butași de rădăcini sau semințe.

Butașii de rădăcini pot fi luați iarna sau primăvara de la plante mature. Săpați și tăiați o secțiune de 8-10 centimetri de la structura rădăcinii existente.

Păstrați butașii într-un loc răcoros și uscat câteva zile înainte de plantare. Așezați-l în sol și în locul în care vor primi lumină indirectă. Rădăcinile ar trebui să înceapă să crească în aproximativ trei până la patru săptămâni.

Boli și dăunători:

Deși nu există probleme grave de insecte sau boli, pot să apară insecte și pete fungice pe frunze. Dacă frunzele sunt pătate maro poate fi adesea din cauza udării în exces, deci este întotdeauna mai bine să udați la baza plantei. Trebuie să știi că există câteva plante care alungă dăunătorii.

Putregaiul tulpinilor este una dintre cele mai frecvente probleme cu yucca, dar poate fi evitată cu solul bine drenat.

Noaptea, florile emit un parfum care atrag moliile de yucca. Acestea contribuie vital la supraviețuirea plantei ca singurul lor polenizator. În schimb, este singura plantă gazdă pentru molii.

Cele mai multe molii de yucca au aripi albe care le ajută să se amestece cu florile pe care le polenizează și apoi își depun ouăle. Larvele lor se hrănesc cu semințele, dar lasă altele în urmă, astfel încât planta să poată să se însămânțeze din nou.

Care sunt cele mai frumoase flori de gradină pe care le poți crește, în funcție de anotimp.





PARTENERI - GSP.RO „Vă cumpăr familiile, săracilor!” Scandal monstru cu Anamaria Prodan! Ce a pățit!

Playtech.ro Câtă DURERE! Ce a scris Ioana Dichiseanu pe coroana de flori a tatălui său. Cei prezenți la înmormântare au plâns

Observatornews.ro Tinerii morți în accidentul de la Medgidia s-au filmat înainte de tragedie: "Bă, las-o mai uşor, ai înnebunit? Mă omori!"

HOROSCOP Horoscop 22 mai 2021. Peștii vor lua cele mai bune decizii doar pe baza experiențelor anterioare

Știrileprotv.ro Românii au Talent. Lista completă a finaliștilor din sezonul 11. Când va fi finala

Telekomsport S-a îmbătat şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere

PUBLICITATE De ce autoclavele de clasa B sunt necesare în saloanele de înfrumusețare? (Publicitate)