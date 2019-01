Adevăratul motiv pentru care Ozana Barabancea și-a micșorat sânii. „Aveam dureri foarte mari”

În urmă cu câteva săptămâniu, artista lirică Ozana Barabancea a ajuns din nou pe mâna medicilor. Aceasta a suferit o intervenție de micșorare a sânilor.

Invitată la emisiunea „Răi da’ buni”, moderată de Mihai Morar la Antena Stars, vedeta a explicat care a fost motivul pentru care a decis să-și micșoreze bustul.

„Nu este neapărat o operaţie grea. Eu nu am făcut decât cu binecuvântare această operaţie. Aveam dureri foarte mari de spate, de aceea a trebuit să micşorez puţin greutatea sânilor. Nu a fost neapărat o operaţie estetică. Nu a fost o fiţă! Nu sunt nici prima, nici ultima.

Important e că am mers pe mâini bune. A fost o operaţie pentru sănătate, evident şi estetică. Mult mai mică (n.r. greutatea). Se simte. Gândeşte-te că eu am aproape 50 de ani. Eu altfel simt şi pun problema. Sunt ok, Doamne ajută!”, a declarat Ozana Barabancea.

Ozana Barabancea este o apreciată artistă lirică. Este cunoscută publicului telespectator și din postura de jurat la emisiunea „Te cunosc de undeva', de la Antena 1. În ultima perioadă de timp, Ozana Barabancea a slăbit spectaculos după ce și-a făcut o operație de micșorare a stomacului.

