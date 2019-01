„A fost absolut superb. Da, am fost doar noi doi (nr. cu iubitul). Am reușit să fug câteva zile, mai exact o săptămână pentru că trebuia să mă întorc pentru filmările noului videoclip. Întotdeauna îmi sare îmi ajutor și are răbdare, iar pozele ies cel mai bine. Pe lângă faptul că mi-a plăcut atmosfera și peisajele, îmi bucurau ochii efectiv, am reușit să mă detașez și să mă relaxez, să îmi încarc bateriile. Cea mai tare experiență a fost când am reușit să mângâi delfinii și a fost o experiență care mi-a hrănit sufletul, a fost ceva uimitor. Ne place să explorăm și să facem cunoștință cu lucruri de-ale locului, să vedem tradițiile, nu să ne închidem în resort. Întotdeauna merg cinele romantice, romantismul nu trebuie să moară. Eram într-un loc foarte frumos și îți sugera ideea de romantism, toată atmosfera creată acolo era frumoasă.”, a povestit Alina Eremia, la Răi Da’ Buni.

Alina Eremia a renunțat la copilărie la 4 ani, pentru a reuși să-și construiască o carieră în muzică. E drept că multe vedete au făcut sacrificii pentru a cunoaște succesul și celebritatea, dar prețul plătit de artista de 24 de ani a fost destul de mare.

