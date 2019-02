Amalia Năstase, despre fostul ei soț, Ilie Năstase: „Nu am câștigat la loto să mă căsătoresc cu el”

Amalia Năstase, în vârstă de 42 de ani, a fost căsătorită cu Ilie Năstase, însă cei doi au ajuns la separare în urmă cu opt ani.

Cei doi au împreună două fete, pe Alessia, în vârstă de 16 ani, și pe Emma, de 13 ani. De câțiva ani, Amalia Năstase trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de omul de afaceri Răzvan Vasilescu, împreună cu care are un băiețel, Toma, de 3 ani.

Fosta parteneră de viață a fostului jucător de tenis a dezvăluit că a rămas în relații foarte bune cu acesta. Ea a vorbit și despre dificultățile prin care a trecut de-a lungul vieții.

„Eu acum mulţi ani m-am născut în Rahova şi am fost singurul copil al unei familii, care stătea într-un apartament de 63 de metri pătraţi şi care toată ziua ştia că el va pleca de acolo, că va învăţa şi se va plimba în toată lumea. Eu tot timpul am cunoscut oameni şi mi-am cultivat relaţiile pe care mi le-am făcut. Este vorba despre oameni pe care nu-i observi, crezând că nu vei avea nevoie de ei, dar şi oameni foarte importanţi. Am învăţat să le acord atenţie tuturor. Nu ştii care dintre cele două categorii te va ajuta să mergi mai departe. Trebuie să-ţi cultivi relaţiile. Eu şi până să fiu căsătorită cu Ilie, lucram…

Aveam un CEO, dar eram o mână de oameni. Eu am ştiut că de la dusul cafelelor şi spălatul ceştilor să mă fac utilă şi să mă împritenesc cu toţi oamenii ăia şi să construim ceva împreună. Eu am început să construiesc de când am plecat de acasă, pentru că doar aşa poţi să te urci pe treptele societăţii…

Într-adevăr eu l-am cunoscut pe Ilie şi prin el am ars foarte multe etape să ajung să cunosc foarte mulţi oameni, dar şi faptul că am avut această relaţie cu el și avem aceşti doi copii minunaţi ( n.r. Alessia şi Emma ) e tot o construţie pe care am făcut-o împreună.

Nu am câştigat la loto să mă căsătoresc cu Ilie Năstase. Am avut o relaţie bazată pe încredere şi pe respect şi pe iubire. Lucrurile astea şi peste ani s-au păstrat. Ne respectăm, aveam o relaţie foarte bună în ceea ce priveşte copiii. Nu îţi dă nimeni pe un platou nişte lucruri şi tu le iei şi eşti un om împlinit. Sunt produsul puterii mele de a-mi face prieteni”, a mărturisit Amalia Năstase la emisiunea Live cu Paula din sufragerie, moderată de jurnalista Paula Rusu pe Facebook, potrivit click.ro.

