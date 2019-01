„Am luat vreo 9 kilograme. Nu se vede, nu? La burtică da… Copilul are 2 kg, placenta 500 de grame, lichidul amiotic 500 de grame se adună toate. Am plecat de la 49 de kilograme. Oricum eram slabă, eram sub medie, de aia nu se vede”, a spus Andreea Bălan pentru VIVA!.

Pentru anul acesta, Andreea Bălan își dorește ca cele două fetițe ale sale să fie sănătoase. „Am făcut lista acum un an jumătate, doi ani pentru al doilea copil și uite că s-a îndeplinit. Nu mai am dorințe, doar să fie sănătoși copiii”, a mai spus vedeta.

La sfârșitul anului trecut, Andreea Bălan anunța în revista Unica că este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Acest lucru nu le-a picat prea bine șefilor ei de la postul de televiziune Antena 1, care au fost nemulțumiți de faptul că vedeta și-a anunțat cea de-a doua sarcină în altă parte decât în trust, potrivit wowbiz.ro.

