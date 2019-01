Andrei Tinu, divorț cu probleme: „Nu ne-am înțeles amiabil”. Ce avere împarte cu fosta soție

Andrei Tinu, fiul regretatului jurnalist Dumitru Tinu, s-a separat de partenera sa de viață, Alberta, împreună cu care are doi copii. După ce s-a aflat de despărțirea lor, Andrei Tinu și-a acuzat fosta parteneră de viață de infidelitate. La rândul ei, Alberta a afirmat că Andrei a fost cel care a înșelat. Nu mai este cale de împăcare între cei doi. Andrei Tinu a oferit detalii despre divorț. Acesta a mărturisit că divorțul va avea loc în instanță, nu la notar, dat fiind că el și fosta sa parteneră de viață nu au reușit să se înțeleagă pe cale amiabilă.

„Din păcate, nu ne-am înţeles amiabil, adică să facem un divorţ la notar. Am introdus acţiunea de divorţ la Judecătoria Sectorului 1 pentru că eu consider că am epuizat toate căile de rezolvare a acestui conflict, toate căile amiabile”, a declarat Andrei Tinu potrivit spynews.ro.

Conform aceleiași surse, magistrații vor fi cei care vor decide cum se împarte averea celor doi.

Din declaraţia de avere din 2018 a lui Andrei Tinu reiese că deţine cinci terenuri, patru moştenite şi unul cumpărat. Mai are un apartament şi o casă în Bucureşti, dar şi o casă de vacanţă la Breaza. De asemenea, Andrei Tinu are şi două maşini.

