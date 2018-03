Ce nu trebuie ratat, dumnică noaptea, la Gala Oscar 2018

Duminică noaptea va avea loc cea de-a 90-a Gală a premiilor Oscar la Dolby Theater din Los Angeles. Desfășurată , încă sub auspiciul mișcărilor #MeToo și Time’s Up, chiar dacă vedetele nu se vor mai îmbrăca în aceeași culoare pe covorul roșu, Gala Oscar 2018 se anunță a fi una interesantă. Iată o listă cu câteva dintre lucrurile care nu trebuie ratate, potrivit AFP, citat de Agerpres.

O nouă gafă?

După ce anul trecut a avut loc probabil cea mai răsunătoare gafă din istoria Oscarurilor, când filmul “La La Land” a fost anunţat câștigătorul premiului pentru cel mai bun film în locul producţiei „Moonlight”, se așteaptă ca anul acesta gazda Jimmy Kimmel să facă remarci sarcastice cu privire la acest episod.

Dueluri strânse

Criticii și specialiștii spun că la Oscar 2018 trebuie să ne așteptăm la un duel strâns pentru premiul de cel mai bun film. Lupta se dă între „The Shape of Water”, filmul fantastic al lui Guillermo del Toro a cărui acţiune se desfăşoară în timpul Războiului Rece, și producţia „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, considerată favorită la casele de pariuri.

Întucât Oscarurile rezervă, de multe ori și surprize, este posibil ca filmul “Get Out”, o satira socială deghizată în film de groază a regizorului Jordan Peele, să le ia fața celor două mari favorite. De asemenea producțiile „Lady Bird” și “Dunkirk” vor merita urmărite cu atenție pentru a vedea câte premii vor lua.

Mişcările #MeToo şi Time’s Up

Acest sezon al premiilor cinematografiei, început cu Globurile de Aur, se desfășoară sub auspiciul mişcărilor feministe #MeToo şi „Time’s Up” împotriva hărţuirii şi agresiunilor sexuale.

Deşi nu există o tendinţă generală pentru garderoba de la Oscar 2018, unele actriţe au declarat că vor opta din nou duminică pentru negru, în semn de sprijin pentru mişcarea “Time’s Up”, înfiinţată de femei influente la Hollywood.

Vor fi interesant de urmărit interviurile de pe covorul roșu în condițiile în care Ryan Seacrest, cel care intervievează vedetele pentru E! News, a fost acuzat de hărţuire sexuală de asistenta lui. Totuși postul de televiziune a anunțat că prezentatorul, care este și gazda emisiunii TV „American Idol”, va fi prezent în continuare pe covorul roşu.

Premiere răsunătoare și Oscaruri pentru veterani

Ediţia de anul acesta a galeri Premiilor Oscar 2018 ar putea înregistra mai multe premiere răsunătoare și recorduri greu de egalat. Dee Rees, regizoarea “Mudbound”, este prima femeie de culoare care a regizat o performanţă actoricească nominalizată la Oscar, cea a lui Mary J. Blige, selectată la categoria “cea mai bună actriță într-un rol secundar”. Blige este prima persoană din istoria premiilor Academiei Americane de Film nominalizată, în acelaşi an, atât pentru performanţa actoricească cât şi pentru cel mai bun cântec original, cu melodia sa “Mighty River”.

De asemenea, Rachel Morrison, directoarea de imagine a peliculei “Mudbound”, este prima femei inclusă pe lista de nominalizări la categoria “cea mai bună imagine”.

Greta Gerwig, regizoarea ”Lady Bird” ar putea deveni a doua femeie din istorie care câștigă un oscar pentur ”cel mai bun regizor”.

Dacă Jordan Peele câştigă cu filmul “Get Out”, va fi primul regizor de culoare care obţine trofeul la categoria “cel mai bun regizor”.

Timothee Chalamet, în vârstă de 22 de ani, cotat cu a doua șansă la trofeul ”cel mai bun actor”, ar putea deveni cel mai tânăr laureat din istorie. În przent titlul este deținut de Adrien Brody, care avea 29 de ani când a câştigat cu rolul din “The Pianist”.

Yance Ford este prima persoană transsexuală nominalizată la Oscar, pentru documentarul său „Strong Island”.

Christopher Plummer, în vârstă de 88 de ani, este cel mai în vârstă nominalizat la categoria “cel mai bun actor în rol secundar” pentru “All The Money In The World”. Cu doar un an mai în vârstă, James Ivory este cel mai în vârstă bărbat nominalizat la Oscar din toate timpurile, după ce a primit nominalizare la categoria “cel mai bun scenariu adaptat”, cu pelicula “Call Me By Your Name”.

Dacă va câștiga Oscarul pentru ”cel mai bun actor”, Daniel Day-Lewis, va deveni primul bărbat care are patru Oscaruri pentru cel mai bun rol principal, din patru nominalizări. În prezent doar Katharine Hepburn mai are patru trofee.

Va reuşi Kimmel să depăşească “hop”-ul?

Ediția de anul acesta va fi găzduită, pentru a doua oară, de către comediantul Jimmy Kimmel. De la el se așteaptă să facă apel la umorul său binecunoscut pentru a trece cu bine peste “hop”-urile reprezentate de scandalul sexual de la Hollywood şi de fiasco-ul de anul trecut de la anunţarea greşită a filmului desemnat “marele câştigător”.

Premiile Oscar vor fi decernate în cadrul unei ceremonii găzduite de Dolby Theatre, în Hollywood, la data de 4 martie.

Libertatea.ro va avea LIVE TEXT de la Gala Premiilor Oscar 2018, care va avea loc duminică 4 martie la Dolby Theater din Los Angeles. Iată lista nominalizărilor pentru Premiile oscar 2018.