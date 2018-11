Ce spune soțul Biancăi Rus după ce s-a aflat că a bătut-o și a plecat cu aurul ei. Nu mai e cale de întors

În luna mai, Bianca Rus s-a căsătorit cu iubitul ei, Antonio. În luna octombrie, vedeta a făcut nunta la Satu-Mare. Acum, la o lună de la nuntă, Bianca Rus a trecut prin momente cumplite. A fost agresată de partenerul ei de viață, care a plecat de acasă cu aurul ei și cu bani.

După ce s-a aflat despre scandalul monstru dintre ei, Antonio a ținut să lămurească situația în privința celor întâmplate.

„Am fost șocat. Peste 50% eu cred că ea a pornit zvonurile din moment ce s-a simțit nasol când am plecat de acasă nemaifăcând față. Mama ei vrea să mă domine, ele vor să facă ce vrea din mine”, a declarat soțul Biancăi Rus pentru spynews.ro.

„Eu am plecat de acasă strict cu hainele mele, Bianca nu avea nici o vânătaie, trebuia să vină cu certificatul medico-legal. Sunt foarte supărat. Eu am decis să divorțez după ce într-o seară fratele ei m-a agresat verbal și fizic pe fondul unor neînțelegeri cu mine și Bianca. Ea e supărată acum că am plecat și apelează la chestii de genul. Ea o obișnuită cu scandalurile, e o artistă controversată.

Am plecat de acasă, n-am pus mâna pe nimic. În continuare îmi poartă inelele, merge la evenimente cu ele. Nu i-am furat nici un gram de aur. Nu știu care sunt procedurile, eu am depus actele de divorț, aștept citația acum. Au vrut să mă controleze, nu le-a ieșit. Foarte urât. Am auzit că ai ei vor să o relanseze în muzică cu banii de la nuntă. Că ai ei nu mai au bani să-i dea. M-a folosit în tot acest timp”, a mai spus Antonio.

